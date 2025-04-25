マルチ破滅エンディングアドベンチャーゲーム「NEEDY GIRL OVERDOSE」と塗り絵コンテスト「塗りマス！」がコラボレーション

株式会社セルシス

セルシスは、本日4月25日（金）より株式会社アイビスと共催する、第三十二回デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」で、マルチ破滅エンディングアドベンチャーゲーム「NEEDY GIRL OVERDOSE」とコラボレーションします。



2周年を迎えた「NEEDY GIRL OVERDOSE」に登場する2人の最強配信者（インターネットエンジェル）、超絶最かわてんしちゃんとあめちゃんの塗り絵作品を募集します。塗り絵は、全身またはアップの線画を選んで自由に塗ることができます。「塗りマス！」はお一人につき何作品でも応募でき、抽選で当たる賞も多く設けていますので、ぜひチャレンジしてみてください。素敵な塗り絵作品のご応募をお待ちしています。





▼デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/(https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/)

「塗りマス！」は、コンテストサイトから線画をダウンロードして自由な端末／アプリで彩色し、X（旧Twitter）にハッシュタグをつけて投稿することで応募できる塗り絵コンテストです。これまでの総応募数は合計で15万1千点を超えます。



線画をコンテストサイトからダウンロードして彩色し、X（旧Twitter）に指定のハッシュタグをつけて投稿することで、応募完了となります。入賞者には、有名メーカーのペンタブレットやパソコン、ペイントツールなどのクリエイター向け豪華賞品、「NEEDY GIRL OVERDOSE」関連グッズのほか、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルをプレゼントします。惜しくも入賞を逃した参加者には、抽選で50名様に特製クリアファイルをプレゼントします。また、塗っている工程のタイムラプス動画を投稿すると抽選で当たる賞もあります。



応募作品の制作用として、パソコン・タブレット・スマートフォンで使えるペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」無料体験版や、無料スマートフォンアプリ「アイビスペイントX」（株式会社アイビス）を提供しています。CLIP STUDIO PAINTとアイビスペイントは連携しており、アイビスペイントで描いた作品をCLIP STUDIO PAINTに読み込んで続きを描くことができます。

【第三十二回「塗りマス！」】

▼募集期間

2025年4月25日（金）～ 5月15日（木）まで



▼対象作品

コンテストサイトから指定の線画をダウンロードし、デジタルペイントで完成させた作品（使用する端末、アプリは自由）



▼応募方法

コンテストサイトから線画をダウンロードして彩色し、X（旧Twitter）にハッシュタグ「#第三十二回塗りマス」をつけて投稿することで応募完了となります。

https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/

▼賞と賞品

●塗りマス大賞 2作品

「-傑作-」

1. DAIV Z4-I7I01SR-A（提供：株式会社マウスコンピューター）

製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4i7i01sracaw101dec/



2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）

製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html

(https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html)

3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）

製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





「-逸品-」

1. 【マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル】インテル(R) プロセッサー N100搭載15型フルHDクリエイターノートパソコン

iiyama PC SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]（提供：株式会社ユニットコム）

製品詳細：https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1138615



2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）



3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●液タブ賞 1作品

1. Wacom One 液晶ペンタブレット 12 （DTC121W0D）（提供：株式会社ワコム）

製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/display.html#block-features



2. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）

製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn



3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●色彩賞 抽選1名様

1. ColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー（提供：EIZO株式会社）

製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●初参加賞 抽選1名様

1. TourBox Lite（提供：TourBox Tech Inc.）

製品詳細：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●レベルアップ賞 抽選1名様

1. ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/L -WHITE-（提供：株式会社 壽屋）

製品詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054572/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●アクセサリー賞 抽選2名様

1. エレコムモバイルアクセサリーセット（提供：エレコム株式会社）

・アルミ製スマホスタンド P-DSCHALSVN

・タブレット用2本指グローブ（M） TB-GV1M

・Type-C（TM）/USB-Aコネクター対応 USBメモリ MF-TPC3064GBK

・薄型コンパクトモバイルバッテリー DE-C45-5000WH

製品詳細：

https://www.elecom.co.jp/products/P-DSCHALSVN.html

https://www.elecom.co.jp/products/TB-GV1M.html

https://www.elecom.co.jp/products/MF-TPC3064GBK.html

(https://www.elecom.co.jp/products/MF-TPC3064GBK.html)https://www.elecom.co.jp/products/DE-C45-5000WH.html



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●超てんちゃん賞２作品

1. NEEDY GIRL OVERDOSE -Switch （初回特典は付属いたしません） ＆ アクリルスタンド（提供：株式会社ワイソーシリアス）



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）



●あめちゃん賞２作品

1. NEEDY GIRL OVERDOSE -Switch （初回特典は付属いたしません） ＆ アクリルスタンド（提供：株式会社ワイソーシリアス）



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●優秀賞 5作品

1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）

製品詳細：https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan



2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●佳作 30作品

アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）

希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。

■入賞者全員プレゼント

1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル

※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



2. 塗りマス！特製クリアファイル



■抽選で50名様にプレゼント

塗りマス！特製クリアファイル

※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



▼審査結果発表

2025年5月30日（金）予定

「NEEDY GIRL OVERDOSE」とは…

最強のインターネットエンジェル（配信者）を目指す承認欲求強めな女の子（超絶最かわてんしちゃん）との生活を描くマルチエンディングADVです。

「CEDEC AWARDS 2022」ゲームデザイン部門優秀賞受賞＆最優秀賞にノミネートされ、世界最大級のインディゲーム情報番組「INDIE Live Expo」では2022年度「インターネットを通じたゲーム体験賞」など2部門を受賞。

主題歌やトレーラーの公式動画視聴回数は合計2,000万を超え、いまも拡大中です。



▼公式サイト：https://whysoserious.jp/needy/

▼公式X：https://x.com/x_angelkawaii_x

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail：press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/