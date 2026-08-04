スピードスケートで4回のオリンピックに出場し、通算10個のメダルを獲得した郄木美帆さんに国民栄誉賞が贈られました。

高市総理

「歴史に残る快挙を成し遂げ、国民に広く夢と感動を、社会に明るい希望と勇気をもたらしました。よってここに国民栄誉賞を贈り、これを表彰します。おめでとうございます」

郄木美帆さんは、きょう（4日）夕方、総理官邸で国民栄誉賞を贈られ、高市総理から表彰状を受け取りました。

郄木さんには国民栄誉賞の記念品として、桐の箱に入った10本セットの包丁が贈られました。

表彰式終了後、郄木さんは記者団の取材に応じ、「自分1人というのではなく、スピードスケートの代表として受けさせてもらえたら」と喜びを語りました。

郄木美帆さん

「（受賞は）私自身に対するっていうより、スピードスケートを今まで戦ってきた人たちに対する評価でもあるのかなっていうふうに今受け取っていて。自分1人がっていうのではなく、スピードスケートの代表として受けさせてもらえたらなっていうふうに思っている感じですね」

記念品は受賞者の希望も踏まえて選定されるということですが、包丁を希望した理由について、次のように述べました。

郄木美帆さん

「競技引退して実家で過ごす時間も以前より増えて。親と過ごす時間が増えたので何かこう、一緒に料理する時間とかも作れたらいいなっていう思いと、母親の作る料理が好きなので一緒に使えたらいいなっていうふうに思って、この包丁セットにさせていただきました」

包丁の贈呈を機に「もう少し料理のバリエーションを増やしたい」と語りました。