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フラフープで50代から健康寿命を伸ばしていこう！ \50歳からでも、人生はちゃんと変えられる／ 生活習慣病アドバイザーのアラフィフしげやんです！ ４年前バセドウ病になり、１年で20KG増💦 病院での毎月の定期検診で、更年期に入ってきてるから体重管理はちゃんとするんやで！と病院の先生に言われながらも 普段通り生活してたら… 50歳になった１年前「このままやと生活習慣病やで」と。 そこから、ズボラ主婦のしげやんが一念発起で生活習慣病アドバイザーの資格をとって健康になろうと決意！ そして、フラフープダイエットに目覚めトライしたら 体幹は整えられて歩くのもラクになるし 健康診断での血液検査もクリアできるほど元気に。 だから、アンタもしげやんと一緒に無理せず・頑張りすぎず・楽しみながらしげやんと一緒にフラフープやってみいひん？ ▼▼こんなアンタにおすすめ▼▼ ・50代に入ってから体がしんどい ・やる気はないけど、このままはイヤ ・ダイエット、失敗続き ・運動は正直キライ ・元気を取り戻したい ・一緒に楽しみながらできる仲間が欲しい ・血液検査で 💉血糖値が高い 💉悪玉コレステロールが高い 💉血液ドロドロ 💉血圧が高い 全部ひっくるめて生活習慣病予備軍って言われたアンタ 50代の私らって 疲れる。めんどくさい。動きたない。揃いの三拍子やんか。 でも、みんなとやれば自然と笑顔も増えて楽しなる。 このチャンネルでは、 フラフープを中心に、50代からの健康づくり・ダイエット・生活習慣改善を発信してるから ・運動不足が気になる ・お腹まわりが落ちにくくなった ・健康診断の数値が気になる ・更年期でしんどい ・でも激しい運動は無理… そんなアラフィフ世代のみんなと、 “頑張りすぎない健康習慣”を一緒に続けるチャンネルを目指してる！ このチャンネルでは、 ・フラフープエクササイズ ・50代向けダイエット習慣 ・健康的な食事や生活習慣 ・無理しない宅トレ ・リアルな体験談や日常Vlog などを、リアル目線で発信していきます😊 アンタは1人じゃない だから、しげやんと一緒に楽しみながら少しでも健康寿命伸ばしていこ！ ほんで、運動不足からくる生活習慣病を予防していこ！ #50代 #フラフープ #健康寿命 #ダイエット