子どもが巣立った日のリアル…夫婦2人だけの生活の始まりと本音【50代Vlog】
YouTubeチャンネル「しげやん Vlog | 50代から人生を楽しむ」が、「これが噂の空の巣症候群？子どもが巣立った家は想像以上に静かでした【50代Vlog】」と題した動画を公開しました。動画では、子どもたちが巣立ち、夫婦2人だけの生活を迎えた50代主婦のしげやんさんが、直面したリアルな心境の変化と、前を向いて歩み始める姿を伝えています。
娘が家を出ていった翌日、玄関に娘の靴がないことや、いつもより少ない洗濯物を見て、しげやんさんは子どもが巣立ったことを強く実感します。長年、子どもの野球のサポートなど家族中心の忙しい日々を送ってきた分、静かになった家の中で「なんや胸にぽっかり穴があいたみたい」と、やり場のない寂しさを吐露する場面が収められています。
その後、インターネットで「空の巣症候群」について調べ、自身と同じように悩む人が多いことに少し安堵した様子。そんな中、夫から「これからは夫婦2人だけになるから、お互い労いながら過ごしていこな」と言葉をかけられ、しげやんさんは子どもの自立を実感するとともに、新しい生活への期待に心を向けます。
動画の終盤では、夫婦で外食を楽しむ様子とともに、これからは自分の時間や夫婦の予定を優先していく決意が語られます。「幸せの形が変わっただけ」と現状を受け入れる前向きな姿は、同じような境遇を迎える世代にとって、共感と勇気を与える内容となっています。
娘が家を出ていった翌日、玄関に娘の靴がないことや、いつもより少ない洗濯物を見て、しげやんさんは子どもが巣立ったことを強く実感します。長年、子どもの野球のサポートなど家族中心の忙しい日々を送ってきた分、静かになった家の中で「なんや胸にぽっかり穴があいたみたい」と、やり場のない寂しさを吐露する場面が収められています。
その後、インターネットで「空の巣症候群」について調べ、自身と同じように悩む人が多いことに少し安堵した様子。そんな中、夫から「これからは夫婦2人だけになるから、お互い労いながら過ごしていこな」と言葉をかけられ、しげやんさんは子どもの自立を実感するとともに、新しい生活への期待に心を向けます。
動画の終盤では、夫婦で外食を楽しむ様子とともに、これからは自分の時間や夫婦の予定を優先していく決意が語られます。「幸せの形が変わっただけ」と現状を受け入れる前向きな姿は、同じような境遇を迎える世代にとって、共感と勇気を与える内容となっています。
YouTubeの動画内容
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フラフープで50代から健康寿命を伸ばしていこう！ \50歳からでも、人生はちゃんと変えられる／ 生活習慣病アドバイザーのアラフィフしげやんです！ ４年前バセドウ病になり、１年で20KG増💦 病院での毎月の定期検診で、更年期に入ってきてるから体重管理はちゃんとするんやで！と病院の先生に言われながらも 普段通り生活してたら… 50歳になった１年前「このままやと生活習慣病やで」と。 そこから、ズボラ主婦のしげやんが一念発起で生活習慣病アドバイザーの資格をとって健康になろうと決意！ そして、フラフープダイエットに目覚めトライしたら 体幹は整えられて歩くのもラクになるし 健康診断での血液検査もクリアできるほど元気に。 だから、アンタもしげやんと一緒に無理せず・頑張りすぎず・楽しみながらしげやんと一緒にフラフープやってみいひん？ ▼▼こんなアンタにおすすめ▼▼ ・50代に入ってから体がしんどい ・やる気はないけど、このままはイヤ ・ダイエット、失敗続き ・運動は正直キライ ・元気を取り戻したい ・一緒に楽しみながらできる仲間が欲しい ・血液検査で 💉血糖値が高い 💉悪玉コレステロールが高い 💉血液ドロドロ 💉血圧が高い 全部ひっくるめて生活習慣病予備軍って言われたアンタ 50代の私らって 疲れる。めんどくさい。動きたない。揃いの三拍子やんか。 でも、みんなとやれば自然と笑顔も増えて楽しなる。 このチャンネルでは、 フラフープを中心に、50代からの健康づくり・ダイエット・生活習慣改善を発信してるから ・運動不足が気になる ・お腹まわりが落ちにくくなった ・健康診断の数値が気になる ・更年期でしんどい ・でも激しい運動は無理… そんなアラフィフ世代のみんなと、 “頑張りすぎない健康習慣”を一緒に続けるチャンネルを目指してる！ このチャンネルでは、 ・フラフープエクササイズ ・50代向けダイエット習慣 ・健康的な食事や生活習慣 ・無理しない宅トレ ・リアルな体験談や日常Vlog などを、リアル目線で発信していきます😊 アンタは1人じゃない だから、しげやんと一緒に楽しみながら少しでも健康寿命伸ばしていこ！ ほんで、運動不足からくる生活習慣病を予防していこ！ #50代 #フラフープ #健康寿命 #ダイエット
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