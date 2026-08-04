『開運！なんでも鑑定団』海外オークションで“30万円”幻の焼き物→“衝撃値”の鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう4日放送回には、明治時代の幻の焼物に衝撃値の鑑定結果が出る。
【動画】アメリカから里帰りした巨大の花瓶！“30万円”で落札→“衝撃値”の鑑定結果へ
焼き物収集が趣味の依頼人のお宝は、明治時代の幻の焼物「西浦焼の花瓶」。10年ほど前、海外のネットオークションで発見。約30万円で落札できたが、輸送費、手数料等が思った以上に高くなり、トータルで100万円ほどかかってしまった。本当の価値が気になっている…という。
予告動画では、「国内にはほとんど残っていない明治時代の幻の焼物に衝撃の鑑定結果が!?」とうたっており、はたして鑑定金額はいくらになったのか。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】かもめんたる
【出張鑑定】第5回 スターのお宝鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】伊集院光
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
竹内俊夫（「銀座コイン」会長）
金子ヒロム（「ビー・ミュージック・エンターテインメント」代表）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
泉高志（「闘道館」館長）
【動画】アメリカから里帰りした巨大の花瓶！“30万円”で落札→“衝撃値”の鑑定結果へ
焼き物収集が趣味の依頼人のお宝は、明治時代の幻の焼物「西浦焼の花瓶」。10年ほど前、海外のネットオークションで発見。約30万円で落札できたが、輸送費、手数料等が思った以上に高くなり、トータルで100万円ほどかかってしまった。本当の価値が気になっている…という。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】かもめんたる
【出張鑑定】第5回 スターのお宝鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】伊集院光
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
竹内俊夫（「銀座コイン」会長）
金子ヒロム（「ビー・ミュージック・エンターテインメント」代表）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
泉高志（「闘道館」館長）