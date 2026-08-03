特別デザイン機 「ちいかわジェット」（C）nagano／chiikawa committee

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【女子旅プレス＝2026/08/03】全日本空輸（ANA）と「ちいかわ」のタッグにより、2026年10月下旬より特別機「ちいかわジェット」が国内線に就航する。ちいかわをはじめ8キャラクターが描かれた機体や、限定機内品、制服姿のコラボグッズなど、空の旅が楽しみになる企画内容だ。

【写真】ヘッドレストカバーやコップもちいかわの姿が

◆全8キャラが空を舞う、ANA「ちいかわジェット」


国内線定期便に就航するのは、ボーイング767- 300型の特別デザイン機「ちいかわジェット」だ。機体には、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめとする8キャラクターが勢ぞろい。四季を通じて日本各地で見られる美しいモチーフとともに描かれており、可愛らしいデザイン機が全国の空を駆け巡る。

また、機内では限定の機内品も登場。国内線のエコノミークラスでは、ちいかわたちが描かれた特製ヘッドレストカバーが出迎える（※持ち帰りは不可）。さらに、温冷対応の限定デザインコップにもちいかわ、ハチワレ、うさぎが描かれ、上空でのリラックスタイムを可愛く彩ってくれる。

◆ANAの制服に身を包んだちいかわたちのコラボグッズも


飛行機や機内品だけでなく、特別デザインのコラボレーショングッズも登場予定となっている。ちいかわたちがANAの制服を着用した限定デザインで、詳細は今後告知される。（女子旅プレス／modelpress編集部）

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