ANA「ちいかわジェット」10月下旬就航へ ハチワレやうさぎたちが機内品に＆制服姿の限定グッズも
【女子旅プレス＝2026/08/03】全日本空輸（ANA）と「ちいかわ」のタッグにより、2026年10月下旬より特別機「ちいかわジェット」が国内線に就航する。ちいかわをはじめ8キャラクターが描かれた機体や、限定機内品、制服姿のコラボグッズなど、空の旅が楽しみになる企画内容だ。
【写真】ヘッドレストカバーやコップもちいかわの姿が
国内線定期便に就航するのは、ボーイング767- 300型の特別デザイン機「ちいかわジェット」だ。機体には、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめとする8キャラクターが勢ぞろい。四季を通じて日本各地で見られる美しいモチーフとともに描かれており、可愛らしいデザイン機が全国の空を駆け巡る。
また、機内では限定の機内品も登場。国内線のエコノミークラスでは、ちいかわたちが描かれた特製ヘッドレストカバーが出迎える（※持ち帰りは不可）。さらに、温冷対応の限定デザインコップにもちいかわ、ハチワレ、うさぎが描かれ、上空でのリラックスタイムを可愛く彩ってくれる。
飛行機や機内品だけでなく、特別デザインのコラボレーショングッズも登場予定となっている。ちいかわたちがANAの制服を着用した限定デザインで、詳細は今後告知される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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【写真】ヘッドレストカバーやコップもちいかわの姿が
◆全8キャラが空を舞う、ANA「ちいかわジェット」
国内線定期便に就航するのは、ボーイング767- 300型の特別デザイン機「ちいかわジェット」だ。機体には、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめとする8キャラクターが勢ぞろい。四季を通じて日本各地で見られる美しいモチーフとともに描かれており、可愛らしいデザイン機が全国の空を駆け巡る。
◆ANAの制服に身を包んだちいかわたちのコラボグッズも
飛行機や機内品だけでなく、特別デザインのコラボレーショングッズも登場予定となっている。ちいかわたちがANAの制服を着用した限定デザインで、詳細は今後告知される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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