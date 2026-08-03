元アイドル妻、高校時代の担任教師と結婚 16歳差“禁断の恋”「先生大好き」「将来は先生のお嫁さんになりたい」
元アイドルの妻が高校時代の担任教師だった夫へ3年間猛アタックを続け、16歳差婚を実らせた恋物語が、7月31日放送のABEMA『ダマってられない女たち season3』で紹介され、スタジオから「漫画だよ漫画！」「少女漫画みたい」と驚きの声が上がった。
【写真】高校時代…先生の慎一さんと生徒の亜希さん
番組で密着したのは、高校時代の担任教師だった慎一さん（41）と、元アイドルの亜希さん（25）の16歳差夫婦。亜希さんは高校入学直後、体調を崩した際に献身的に看病してくれた慎一さんに恋心を抱いたという。
その後は、出席簿に「先生大好き」と書き残したり、飲み終えると「好き」の文字が現れるよう細工を施したコーラを渡したり、ハート形のハンバーグ入り手作り弁当を差し入れたりと猛アタック。さらに作文では「将来は先生のお嫁さんになりたい」とクラスメートの前で公開告白するなど、一途な思いを伝え続けた。
一方の慎一さんは、「生徒と恋愛する気はさらさらなかった」「やめてくれとしか思わなかった」と当時を回想。卒業式での告白も断ったという。
それでも亜希さんは卒業後も連絡を取り続けた。「普通はその場限りで終わると思っていた。でも、それがずっとあるってすごいな」と、その一途さに心を動かされた慎一さんは、亜希さんの誕生日に自ら思いを伝え、出会いから7年を経て結婚した。
少女漫画のような恋愛エピソードに、スタジオでは「漫画だよ漫画！」「少女漫画だね」「すごい！猪突猛進！」と大盛り上がり。MCの剛力彩芽も「好きな人は隠せないですね。目で追っちゃうとかはよく分かります」と亜希さんに共感し、スタジオを沸かせた。
【写真】高校時代…先生の慎一さんと生徒の亜希さん
番組で密着したのは、高校時代の担任教師だった慎一さん（41）と、元アイドルの亜希さん（25）の16歳差夫婦。亜希さんは高校入学直後、体調を崩した際に献身的に看病してくれた慎一さんに恋心を抱いたという。
一方の慎一さんは、「生徒と恋愛する気はさらさらなかった」「やめてくれとしか思わなかった」と当時を回想。卒業式での告白も断ったという。
それでも亜希さんは卒業後も連絡を取り続けた。「普通はその場限りで終わると思っていた。でも、それがずっとあるってすごいな」と、その一途さに心を動かされた慎一さんは、亜希さんの誕生日に自ら思いを伝え、出会いから7年を経て結婚した。
少女漫画のような恋愛エピソードに、スタジオでは「漫画だよ漫画！」「少女漫画だね」「すごい！猪突猛進！」と大盛り上がり。MCの剛力彩芽も「好きな人は隠せないですね。目で追っちゃうとかはよく分かります」と亜希さんに共感し、スタジオを沸かせた。