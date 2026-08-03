ハライチ澤部、生放送で「どうしたの？声がガッサガサ」指摘される “週末稼働”を説明
お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（40）が3日、MCを務めるフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11:47）に生出演。声が枯れている理由を説明し、お詫びした。
【写真】すごい交友関係！ハライチ澤部と友人の人気俳優の超近距離ショット
番組冒頭、共にMCを務めるフリーアナウンサーの神田愛花（46）から「澤部さんどうしたの？声がガッサガサだけど…」と振られ、「週末ね、『（爆笑）レッドカーペット』と『ENGEIグランドスラム』と毎日の『ぽかぽか』で、フジテレビにのどを破壊されて！」と説明。共演者が大盛り上がりする中、苦笑いしながら「すいません、お聞き苦しい…」とお詫びした。
澤部は、8月1日土曜放送の『爆笑レッドカーペット』（後6：30）と、同日放送の『ENGEIグランドスラム』（後9：00）という生放送の2番組に、ハライチとして出演していた。
【写真】すごい交友関係！ハライチ澤部と友人の人気俳優の超近距離ショット
番組冒頭、共にMCを務めるフリーアナウンサーの神田愛花（46）から「澤部さんどうしたの？声がガッサガサだけど…」と振られ、「週末ね、『（爆笑）レッドカーペット』と『ENGEIグランドスラム』と毎日の『ぽかぽか』で、フジテレビにのどを破壊されて！」と説明。共演者が大盛り上がりする中、苦笑いしながら「すいません、お聞き苦しい…」とお詫びした。
澤部は、8月1日土曜放送の『爆笑レッドカーペット』（後6：30）と、同日放送の『ENGEIグランドスラム』（後9：00）という生放送の2番組に、ハライチとして出演していた。