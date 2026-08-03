メルカリ、「水着」の出品に注意喚起 出品できる・できない、写真で“違い”を説明
フリマアプリを展開するメルカリは3日、公式サイトにて、夏に利用するグッズの出品を検討している人に向け、改めて出品ルールを呼びかけ。スクール水着や花火について説明した。
【写真】不正利用者の徹底排除についての取り組みを紹介するメルカリ
水着について、出品できるものとできないものがあると説明。「使用済みのスクール水着は、クリーニング済みであっても出品できません」とし、「なお、水泳の授業において、指定のスクール水着以外の水着の着用を認める学校が増えていることに鑑み、一般的な水着でも、スクール水着に該当すると判断する場合があります」と補足。「デザインや指定の有無に関わらず、学校の授業で着用した水着の出品はお控えください」と呼びかけた。
写真でも説明しており、「出品OK」のものについて「一般的な水着」「競泳水着」「スイミングスクールやスポーツジムのロゴが確認できる水着」「未着用の学校指定のスクール水着」の写真を公開。「学校の授業で着用済みの水着・氏名や学校名や校章がついている水着を除く」と注意を添えている。
また、花火についても「安全のため、登録等の有無にかかわらず、花火（火薬類）を出品禁止としています」と改めて呼びかけ。具体例として、手持ち花火、打ち上げ花火、噴出花火や、爆竹クラッカー等、火薬を使用する（または火薬を含む可能性がある）商品を挙げた。なお、「使い終わった花火であっても、燃焼済みの火薬を含む場合は、安全のため出品できません」と伝えた。
対策として、「事務局が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります」としている。
なお「もし禁止出品物を見かけたら？」「火薬、水着、その他禁止出品物にあたる商品を見かけましたら、商品ページから『商品の報告』をお願いいたします」と呼びかけた。
【写真】不正利用者の徹底排除についての取り組みを紹介するメルカリ
水着について、出品できるものとできないものがあると説明。「使用済みのスクール水着は、クリーニング済みであっても出品できません」とし、「なお、水泳の授業において、指定のスクール水着以外の水着の着用を認める学校が増えていることに鑑み、一般的な水着でも、スクール水着に該当すると判断する場合があります」と補足。「デザインや指定の有無に関わらず、学校の授業で着用した水着の出品はお控えください」と呼びかけた。
また、花火についても「安全のため、登録等の有無にかかわらず、花火（火薬類）を出品禁止としています」と改めて呼びかけ。具体例として、手持ち花火、打ち上げ花火、噴出花火や、爆竹クラッカー等、火薬を使用する（または火薬を含む可能性がある）商品を挙げた。なお、「使い終わった花火であっても、燃焼済みの火薬を含む場合は、安全のため出品できません」と伝えた。
対策として、「事務局が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります」としている。
なお「もし禁止出品物を見かけたら？」「火薬、水着、その他禁止出品物にあたる商品を見かけましたら、商品ページから『商品の報告』をお願いいたします」と呼びかけた。