「大切なみんなに支えられている、と改めて実感させていただいた3日間でした」

女優の広末涼子が7月27日、Instagramを更新し、自身の誕生日である18日および24日、25日に都内でおこなったバースデーライブ「広末涼子 Best Day Ever〜Crescent River」の感想を公開した。チケットは発売当日に完売するなど当初から勢いがすさまじく、ライブは大盛況のうちに幕を閉じた。

「ライブでは、デビュー曲の『MajiでKoiする5秒前』や『summer sunset』を歌うなど、終始楽しそうだったようです。会場では『広末家の和風ハンバーグ』という広末さんの家庭のレシピをもとに、シェフがアレンジした料理が販売されたり、広末さんの地元である高知県産の柚子酒がふるまわれました。

24日には、会場にタレントのミッツ・マングローブさんも足を運んでいました。MBSラジオ『松井愛のすこ〜し愛してMORE』では、『もうご本人が輝いて、透き通ってて、びっくりするよ』と広末さんの魅力について存分に熱弁。公演後は、楽屋挨拶に行き、広末さん本人に畏敬を込めて『あんた、バケモンだ』と伝えたそうです」（芸能記者）

ライブに“お忍び”で参加していたというミッツ。過去にも“アイドル愛”を何度も明かしていた。芸能ジャーナリスト・平田昇二氏はこう話す。

「ミッツさんは、もとより80年代のアイドルが大好きで、独自の視点で応援しています。メディアでは、アイドル論などを展開していますからね。歌手の中森明菜さんの大ファンで、2025年12月には『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD〜オールタイムリクエスト〜』（ニッポン放送）として、パートナーとして出演をはたしました。長年のラブコールが実った形ですね。

広末さんとミッツさんはほぼ同世代ということもあり、広末さんの“全盛期”の活躍を知っています。2024年には、自身の冠ラジオ番組『ミッツ・マングローブのOSAKA・ん!メガミックス』（MBSラジオ、2025年9月終了） にて、広末さんを『どうしても呼びたい』と熱望していました。今回のライブ参加も、その種まきかもしれません」

約1年間の休養期間を経て、4月に活動を再開していた広末。世間が再びKoiするのも5秒前？