フランス代表のイタリア戦「記録的な速さで完売」ジダン監督のホーム初ゲームはソールドアウト！「熱狂的な雰囲気に包まれることが期待される」と現地報道
国民の期待感は、半端ない。
フランス代表の新監督にジネディーヌ・ジダンが就任。現役時代に代表の10番を背負い、Ｗ杯とEUROで優勝に導いた男が、レ・ブルー（フランス代表の愛称）に帰還した。
フランスメディア『Onze Mondial』は、「ジネディーヌ・ジダンのフランス代表監督就任を巡る興奮は、驚異的な規模に達している」と報じる。代表監督として初めてホームで指揮を執る10月３日のイタリア戦（ネーションズリーグ）は、サン＝ドニのスタッド・ドゥ・フランスで開催され、すでにチケットはソールドアウトだ。
「フランスサッカーの聖地でのデビュー戦が、満員のスタジアムで行なわれることが正式に決定した。この盛大な開幕戦は、サン＝ドニで熱狂的な雰囲気に包まれることが期待される。フランスのレジェンドが代表監督として復帰するというニュースは大きな話題を呼び、チケット争奪戦が繰り広げられ、記録的な速さで完売した」
イタリア戦の前には、ネーションズリーグで２試合が予定されている。トルコ戦、ベルギー戦はいずれもアウェーゲーム。連勝でイタリア戦に臨めれば理想的だ。
「“ジズー”時代の幕開けを飾るべく、イタリア代表をホームに迎える豪華な一戦が予定されている。欧州サッカー史に残るこの大一番は、代表チームを取り巻く前例のない熱狂により、格別な様相を呈している。ジダン監督と選手たちにとっては、最初から熱狂的なサポーターに後押しされながら臨む最高峰の試練であり、感動に満ちた一夜となるだろう」
イタリアと対峙した2006年ドイツＷ杯の決勝戦が、ジダンの現役ラストマッチだった。フランスは１−１で迎えたPK戦で敗れて準優勝。ジダンは前半にPKで先制点を挙げていたが、延長後半に相手選手の挑発に乗ってしまい、頭突きをお見舞いして一発退場。ある意味、因縁の相手との対戦に、本人も特別な感情で挑むかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フランス代表の新監督にジネディーヌ・ジダンが就任。現役時代に代表の10番を背負い、Ｗ杯とEUROで優勝に導いた男が、レ・ブルー（フランス代表の愛称）に帰還した。
フランスメディア『Onze Mondial』は、「ジネディーヌ・ジダンのフランス代表監督就任を巡る興奮は、驚異的な規模に達している」と報じる。代表監督として初めてホームで指揮を執る10月３日のイタリア戦（ネーションズリーグ）は、サン＝ドニのスタッド・ドゥ・フランスで開催され、すでにチケットはソールドアウトだ。
イタリア戦の前には、ネーションズリーグで２試合が予定されている。トルコ戦、ベルギー戦はいずれもアウェーゲーム。連勝でイタリア戦に臨めれば理想的だ。
「“ジズー”時代の幕開けを飾るべく、イタリア代表をホームに迎える豪華な一戦が予定されている。欧州サッカー史に残るこの大一番は、代表チームを取り巻く前例のない熱狂により、格別な様相を呈している。ジダン監督と選手たちにとっては、最初から熱狂的なサポーターに後押しされながら臨む最高峰の試練であり、感動に満ちた一夜となるだろう」
イタリアと対峙した2006年ドイツＷ杯の決勝戦が、ジダンの現役ラストマッチだった。フランスは１−１で迎えたPK戦で敗れて準優勝。ジダンは前半にPKで先制点を挙げていたが、延長後半に相手選手の挑発に乗ってしまい、頭突きをお見舞いして一発退場。ある意味、因縁の相手との対戦に、本人も特別な感情で挑むかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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