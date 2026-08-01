本拠地ロイヤルズ戦に先発し7回途中1失点で11勝目

【MLB】ロッキーズ 3ー1 ロイヤルズ（日本時間1日・デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手は7月31日（日本時間8月1日）、本拠地でのロイヤルズ戦に先発登板し、7回途中1失点の好投で自己最多となる11勝目をマークした。打者有利の本拠地で快投を続け、6月以降は負けなしの7連勝。米国ファンからは称賛の声が寄せられ、今後の動向も注目されている。

悪天候で試合開始が約1時間遅れたものの動じなかった。初回をわずか8球で3者凡退に抑える立ち上がり。この日もストライクゾーン全体をうまく使い、様々な球種を織り交ぜて凡打の山を築いた。6回にソロで失点したものの、6回2/3で83球を投げて無四球1失点で降板。スタンディングオベーションで本拠地ファンは快投を称えた。

メジャー1年目の昨季はオリオールズで10勝を挙げたが、2年目の今季はすでにその勝ち星を上回っている。一方でロッキーズは今季も地区最下位に低迷しており、8月3日（同4日）のトレード期限を前に移籍の可能性も浮上している。

昨オフにFAとなった際、わずか1年510万ドル（約8億円）のオファーで低迷中の球団へ移籍した。しかし、43勝67敗で負け越し24のチームにあって、19先発で防御率4.47、11勝4敗と7つの勝ち越しをしている事実は立派という他ない。

格安の契約でチームを牽引する右腕に、「スガノは過小評価されてる」「ロッキーズ史上最高の契約だ」「クアーズでこれだぞ」「コロラドの山々に突如として現れた神だ」「見事な登板だ！ 素晴らしい投球だった！」と称賛が寄せられた。また「スガノさんが去ってしまうのを見るのは辛い。だが、彼はプレーオフを狙えるチームにいるべき存在だ」「最後の登板かもしれないけど、僕は好きだったよ」と別れを惜しむ声も上がっていた。（Full-Count編集部）