まさかの袋で揉むだけ！洗い物最小限であっという間に完成する絶品「ウマ痩せ飯」
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「おかかきゅうり」を公開した。動画では、「TikTokで110万回再生された」という、袋で揉むだけで簡単に作れるヘルシーな一品「塩コンきゅうりミョウガ」の作り方を紹介している。
このレシピの最大の魅力は、ボウルまるごと食べても「罪悪感ゼロ」というヘルシーさと、調理の手軽さだ。動画では、千切りにしたミョウガ、きゅうり、ねぎといったたっぷりの野菜を保存袋に投入し、そこへおろしニンニクやおろし生姜、ごま油などの調味料を次々と加えていく様子が収められている。
さらに塩昆布、鰹節、鷹の爪を加えたら、あとは袋の中でよく混ぜ合わせるだけ。包丁で切った後は火を使わず、袋一つで完結するため、洗い物が最小限に抑えられるのも大きなメリットだ。袋の上から揉み込むことで、調味料と野菜が合わさり、「いい感じ」にしんなりしていく様子が視覚的にも食欲を刺激する。
しっかり味が馴染んだら器に盛り付け、仕上げにごまを振りかければ、あっという間に絶品の「ウマ痩せ飯」が完成する。出来上がったみずみずしい「塩コンきゅうりミョウガ」を箸で持ち上げ、「お口を開けて はい、どうぞ」と視聴者に語りかけるような演出で動画は締めくくられている。
毎日の献立の副菜や、手軽なお酒のおつまみとして、美味しくて罪悪感のないこのレシピをぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・千切りミョウガ たっぷり
・千切りきゅうり 1本
・千切りねぎ 1本
・おろしニンニク 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・塩昆布 1～2つまみ
・鰹節 ひとつまみ
・鷹の爪 適量
・ごま 適量
［作り方］
1. ポリ袋などに、千切りにしたミョウガ、きゅうり、ねぎを入れる。
2. (1)に、おろしニンニク、おろし生姜、ごま油を加える。
3. さらに塩昆布、鰹節、鷹の爪を加える。
4. 袋の上から揉み込むようにして、全体をよく混ぜ合わせる。
5. 器に盛り付け、お好みでごまを振りかければ完成。
このレシピの最大の魅力は、ボウルまるごと食べても「罪悪感ゼロ」というヘルシーさと、調理の手軽さだ。動画では、千切りにしたミョウガ、きゅうり、ねぎといったたっぷりの野菜を保存袋に投入し、そこへおろしニンニクやおろし生姜、ごま油などの調味料を次々と加えていく様子が収められている。
さらに塩昆布、鰹節、鷹の爪を加えたら、あとは袋の中でよく混ぜ合わせるだけ。包丁で切った後は火を使わず、袋一つで完結するため、洗い物が最小限に抑えられるのも大きなメリットだ。袋の上から揉み込むことで、調味料と野菜が合わさり、「いい感じ」にしんなりしていく様子が視覚的にも食欲を刺激する。
しっかり味が馴染んだら器に盛り付け、仕上げにごまを振りかければ、あっという間に絶品の「ウマ痩せ飯」が完成する。出来上がったみずみずしい「塩コンきゅうりミョウガ」を箸で持ち上げ、「お口を開けて はい、どうぞ」と視聴者に語りかけるような演出で動画は締めくくられている。
毎日の献立の副菜や、手軽なお酒のおつまみとして、美味しくて罪悪感のないこのレシピをぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・千切りミョウガ たっぷり
・千切りきゅうり 1本
・千切りねぎ 1本
・おろしニンニク 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・塩昆布 1～2つまみ
・鰹節 ひとつまみ
・鷹の爪 適量
・ごま 適量
［作り方］
1. ポリ袋などに、千切りにしたミョウガ、きゅうり、ねぎを入れる。
2. (1)に、おろしニンニク、おろし生姜、ごま油を加える。
3. さらに塩昆布、鰹節、鷹の爪を加える。
4. 袋の上から揉み込むようにして、全体をよく混ぜ合わせる。
5. 器に盛り付け、お好みでごまを振りかければ完成。
YouTubeの動画内容
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