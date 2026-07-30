元セクシー女優が告白する、引退しても「昼職に戻れないワケ」…高収入よりも厄介な“刺激中毒”の正体
セクシー女優が引退後に昼の世界で働くことは、非常に困難なことといえる。それもそのはず、セクシー女優は高収入で、服装・髪型・ネイルに対する厳しい規制はなく、週5日稼働・土日休みのような働き方でもないため、いきなり一般的な働き方をしても窮屈に感じてしまうのは当然だろう。
◆セクシー女優が“昼職に戻れない”意外な理由とは
実は、セクシー女優たちが昼の世界へ戻れないのは他にもたくさんの理由が潜み、その1つに「刺激中毒」がある。毎日がデンジャラスだからこそ面白いなんて一度でも思い始めれば、もう立派な刺激中毒者。承認欲求が満たされず、日々の仕事がつまらなくなり、意味もなく焦りを感じてしまうのだ。
淡々とした毎日こそが幸せだと感じる人が多数派だろうが、セクシー女優だけでなく、人気商売の人々はそれだけでは物足りないのである。
◆「毎日の景色が違う」という面白さ
世の中では社会不適合者、最近だと「社不（しゃふ）」と言われているが、筆者も漏れなく社不である。なぜなら同じ場所に通い続けるのが苦手で、変わらぬメンバーと決められたルーティーンで過ごしていると、妙にソワソワしてしまうからだ。
フルタイムのアルバイトだが、一応会社勤めの経験もある。仕事内容は好きだったけれど、「また同じメンバーと見覚えのあり過ぎる備品に囲まれた日々なのか」と思うだけでゲンナリした。特に誰のことも嫌いではなかったし、むしろ良い人揃いの会社だったのに、“同じ風景”というだけで出社拒否を起こしそうだったのである。
恐らく、一般企業に勤め続ける人からすると「何言ってんだコイツ」でしかないだろう。自分でもそう思うが、演者たちはこの手のタイプが多く、こういった理由によって昼職に戻れない人もいる。
◆安定より変化を求める人ほど刺激中毒に陥りやすい
人前に出ていると、毎日景色が変わる。働くメンバーもスタジオも、拘束時間や内容も完全一致する日はこない。デンジャラスな日々で常に足元は不安定だが、一度でもグラグラな状態に面白さを見出すと、すっかり刺激中毒へと陥る。
たぶん、世の中の人は挑戦よりも安定を求める方が多い。会社をやめたいけど転職という手段を選ばないとか、やりたいことはあるけど、あえて手をつけないなどの話をよく聞く。
二の足を踏むのは決して“悪”だと筆者は思わないけれど、刺激中毒者はいつも“いけいけどんどん”。「まだ見ぬ世界を見続けたい」というタイプばかりのため、安定よりも刺激を求め、決められた生活を再び欲しがらなくなるということだ。
◆カムバックしてしまうセクシー女優たち
筆者も一度引っ込んでカムバックした身だが、出戻り女優の数は本当に多い。引退する時は「もう二度と人前に出ないぞ！」や「ああ、疲れた。これからは平和な毎日を過ごそう」なんて思うのだが、先ほど解説した通り、刺激中毒者になると穏やかな日々さえつまらないのである。
結局カムバックし、セクシー女優として再デビューだとか、かつての芸名を使って夜職、またはコスプレイヤーに転身するなど、出戻りの形は様々だ。
セクシー界隈のファンは寛容なので、再び姿を現してもさほど気にしない。さすがに復帰と引退を繰り返せば苦言を呈されるものの、1回くらいなら「あ、おかえり」と何事もなかったかのように迎え入れてくれる。
本当に戻る場所がないなら、今のステージで歯を食いしばるほかない。拒否されないのもある意味、人々が一般職に戻れない理由と多少関係するだろう。
かつての売れっ子であれば、再デビューをするだけでファンは飛びつくし、筆者のような底辺女優でも動き方のスタイルを変えれば意外とどうにかなったりする。
◆セクシー女優が“昼職に戻れない”意外な理由とは
実は、セクシー女優たちが昼の世界へ戻れないのは他にもたくさんの理由が潜み、その1つに「刺激中毒」がある。毎日がデンジャラスだからこそ面白いなんて一度でも思い始めれば、もう立派な刺激中毒者。承認欲求が満たされず、日々の仕事がつまらなくなり、意味もなく焦りを感じてしまうのだ。
◆「毎日の景色が違う」という面白さ
世の中では社会不適合者、最近だと「社不（しゃふ）」と言われているが、筆者も漏れなく社不である。なぜなら同じ場所に通い続けるのが苦手で、変わらぬメンバーと決められたルーティーンで過ごしていると、妙にソワソワしてしまうからだ。
フルタイムのアルバイトだが、一応会社勤めの経験もある。仕事内容は好きだったけれど、「また同じメンバーと見覚えのあり過ぎる備品に囲まれた日々なのか」と思うだけでゲンナリした。特に誰のことも嫌いではなかったし、むしろ良い人揃いの会社だったのに、“同じ風景”というだけで出社拒否を起こしそうだったのである。
恐らく、一般企業に勤め続ける人からすると「何言ってんだコイツ」でしかないだろう。自分でもそう思うが、演者たちはこの手のタイプが多く、こういった理由によって昼職に戻れない人もいる。
◆安定より変化を求める人ほど刺激中毒に陥りやすい
人前に出ていると、毎日景色が変わる。働くメンバーもスタジオも、拘束時間や内容も完全一致する日はこない。デンジャラスな日々で常に足元は不安定だが、一度でもグラグラな状態に面白さを見出すと、すっかり刺激中毒へと陥る。
たぶん、世の中の人は挑戦よりも安定を求める方が多い。会社をやめたいけど転職という手段を選ばないとか、やりたいことはあるけど、あえて手をつけないなどの話をよく聞く。
二の足を踏むのは決して“悪”だと筆者は思わないけれど、刺激中毒者はいつも“いけいけどんどん”。「まだ見ぬ世界を見続けたい」というタイプばかりのため、安定よりも刺激を求め、決められた生活を再び欲しがらなくなるということだ。
◆カムバックしてしまうセクシー女優たち
筆者も一度引っ込んでカムバックした身だが、出戻り女優の数は本当に多い。引退する時は「もう二度と人前に出ないぞ！」や「ああ、疲れた。これからは平和な毎日を過ごそう」なんて思うのだが、先ほど解説した通り、刺激中毒者になると穏やかな日々さえつまらないのである。
結局カムバックし、セクシー女優として再デビューだとか、かつての芸名を使って夜職、またはコスプレイヤーに転身するなど、出戻りの形は様々だ。
セクシー界隈のファンは寛容なので、再び姿を現してもさほど気にしない。さすがに復帰と引退を繰り返せば苦言を呈されるものの、1回くらいなら「あ、おかえり」と何事もなかったかのように迎え入れてくれる。
本当に戻る場所がないなら、今のステージで歯を食いしばるほかない。拒否されないのもある意味、人々が一般職に戻れない理由と多少関係するだろう。
かつての売れっ子であれば、再デビューをするだけでファンは飛びつくし、筆者のような底辺女優でも動き方のスタイルを変えれば意外とどうにかなったりする。