「セレソンでの自分の役目は終わった」ネイマールがブラジル代表引退を表明。母国メディアが伝える「もう続けるつもりはない」
ネイマールがブラジル代表からの引退を表明したようだ。
北中米Ｗ杯のメンバーに招集され、２年７か月ぶりにセレソンへ復帰したネイマールは、同大会で２試合に出場し、１ゴールをマーク。これまで国際Ａマッチ通算130試合に出場して80得点を記録している。
ブラジル代表が北中米W杯のラウンド16でノルウェーに１−２で敗れて敗退が決定した後、34歳FWは所属クラブのサントスに帰還。母国メディア『Times Brazil』によれば、28日に行なわれたコパ・スダメリカーナ準々決勝のウニベルシダ・セントラル戦（４−２）の後、記者団に自身の代表キャリアについてこう語ったという。
「セレソンでの自分の役目は終わった。歴史を築き、とても幸せだった。血も命も捧げ、常に黄色いユニホームのために戦い続けてきた。だけど、もう続けるつもりはない」
この発言を受けて同メディアは「北中米Ｗ杯がネイマールにとって代表での最後の舞台となった」と伝える。
「コンディションへの懸念を抱えながらも招集された彼は、ふくらはぎの負傷を抱えた状態で大会に臨み、出場はわずか２試合だった。（グループステージ最終節の）スコットランド戦とラウンド16のノルウェー戦で途中出場した。１−２で敗れたノルウェーとの試合では、アディショナルタイムにPKでブラジル唯一のゴールを決めたものの、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームは敗退となった」
王国のスターが決断を下した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
北中米Ｗ杯のメンバーに招集され、２年７か月ぶりにセレソンへ復帰したネイマールは、同大会で２試合に出場し、１ゴールをマーク。これまで国際Ａマッチ通算130試合に出場して80得点を記録している。
ブラジル代表が北中米W杯のラウンド16でノルウェーに１−２で敗れて敗退が決定した後、34歳FWは所属クラブのサントスに帰還。母国メディア『Times Brazil』によれば、28日に行なわれたコパ・スダメリカーナ準々決勝のウニベルシダ・セントラル戦（４−２）の後、記者団に自身の代表キャリアについてこう語ったという。
この発言を受けて同メディアは「北中米Ｗ杯がネイマールにとって代表での最後の舞台となった」と伝える。
「コンディションへの懸念を抱えながらも招集された彼は、ふくらはぎの負傷を抱えた状態で大会に臨み、出場はわずか２試合だった。（グループステージ最終節の）スコットランド戦とラウンド16のノルウェー戦で途中出場した。１−２で敗れたノルウェーとの試合では、アディショナルタイムにPKでブラジル唯一のゴールを決めたものの、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームは敗退となった」
王国のスターが決断を下した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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