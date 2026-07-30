【真似したい節約飯】一人暮らし会社員の平日を支える簡単自炊レシピを大公開
YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が「【忙しい会社員の簡単・節約飯】朝飯・弁当・晩ご飯を作る！一人暮らし節約会社員の平日」と題した動画を公開しました。動画では、一人暮らしをする会社員のしゅんさんが、限られた時間の中で手軽に作れる節約ご飯を、朝・昼・晩と自炊する平日の様子を紹介しています。
朝6時20分に起床したしゅんさんは、早速朝ごはんの準備に取り掛かります。メニューは「ねばねば豆腐丼セット」。ご飯の上に崩した絹ごし豆腐、卵、納豆を乗せ、麺つゆとごま油で味付けをするという簡単な一品です。わかめとほんだしに直接お湯を注いで作る即席味噌汁と合わせ、合計約170円で完成させています。
続けて、お昼用のお弁当作りもスタート。フライパンで炒り卵を作り、鮭フレーク、マヨネーズ、わさびと混ぜ合わせた具材で「エッグ鮭マヨおにぎり」を作ります。ご飯にすりごま、塩、味の素を混ぜておくのがポイントです。おにぎり2個に素焼きナッツを添え、合計約130円でお弁当を仕上げ、会社へ向かいました。
18時30分に帰宅後は、水筒を洗って入浴と洗濯を済ませ、夜ごはんの準備へ。「和風カレーオムライス」を作るため、ニンジンや玉ねぎ、ゴボウ、エノキなどの野菜を細かく刻んで炒め、ご飯を投入。マヨネーズやカレー粉、ケチャップでしっかり味付けしたご飯に、豆乳を混ぜた半熟卵を乗せ、合計約250円の豪華な夕食を完成させました。一口食べると「これは旨い！」と絶賛し、「味つけは完璧です！」と満足げな様子を見せました。
忙しい平日でも、手に入りやすい食材や調味料を活用し、手際よく節約と美味しさを両立させているしゅんさんのアイデアは、自炊生活の大きなヒントになりそうです。日々の献立や食費の節約に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
朝6時20分に起床したしゅんさんは、早速朝ごはんの準備に取り掛かります。メニューは「ねばねば豆腐丼セット」。ご飯の上に崩した絹ごし豆腐、卵、納豆を乗せ、麺つゆとごま油で味付けをするという簡単な一品です。わかめとほんだしに直接お湯を注いで作る即席味噌汁と合わせ、合計約170円で完成させています。
続けて、お昼用のお弁当作りもスタート。フライパンで炒り卵を作り、鮭フレーク、マヨネーズ、わさびと混ぜ合わせた具材で「エッグ鮭マヨおにぎり」を作ります。ご飯にすりごま、塩、味の素を混ぜておくのがポイントです。おにぎり2個に素焼きナッツを添え、合計約130円でお弁当を仕上げ、会社へ向かいました。
18時30分に帰宅後は、水筒を洗って入浴と洗濯を済ませ、夜ごはんの準備へ。「和風カレーオムライス」を作るため、ニンジンや玉ねぎ、ゴボウ、エノキなどの野菜を細かく刻んで炒め、ご飯を投入。マヨネーズやカレー粉、ケチャップでしっかり味付けしたご飯に、豆乳を混ぜた半熟卵を乗せ、合計約250円の豪華な夕食を完成させました。一口食べると「これは旨い！」と絶賛し、「味つけは完璧です！」と満足げな様子を見せました。
忙しい平日でも、手に入りやすい食材や調味料を活用し、手際よく節約と美味しさを両立させているしゅんさんのアイデアは、自炊生活の大きなヒントになりそうです。日々の献立や食費の節約に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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