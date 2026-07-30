

Snow Man 新TVCM「クリスプ商事の日常」篇

Snow Manが出演するカルビー「クリスプ」の新TVCM「クリスプ商事の日常」篇が8月3日より全国で放送を開始する。

【動画】Snow Manが出演、CM「クリスプ商事の日常」篇＆メイキング

カルビー株式会社は、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス「クリスプ」のCMキャラクターであるSnow Manが出演する新TVCM「クリスプ商事の日常」篇（15秒）を制作し、8月3日より全国で放送を開始する。「クリスプ」はフック穴付きの袋形態の成型ポテトチップスで、“ザクッ”とした食感を活かした、うま味のある味わいを実現している。また、2025年10月より、”みつけたら願いが叶う！？「ホシ型クリスプ」”がランダムで入っており、特別な「クリスプ」を探す楽しさも加わった。

新TVCM「クリスプ商事の日常」篇では、ブルーを基調としたスタイリッシュな室内が印象的な「クリスプ商事」を舞台に、社長役を岩本照、社長を支える秘書役を深澤辰哉、部長役を渡辺翔太、営業担当役を向井康二、経理担当役を阿部亮平、新入社員役をラウール、広報担当「さく美」役を佐久間大介、エレガントな清掃員「涼子さん」役を宮舘涼太が演じ、そして目黒蓮もナレーションで出演している。

また7月30日にリニューアルオープンする「クリスプ」のブランドサイトでは、全国での TV 放送に先駆けて、新CMを公開するほか、新CMの撮影の様子を紹介するメイキング映像や、クリスプ商事社員たちの組織図も公開。さらに、9 月中旬には TVCM のスピンオフストーリーである WebCM「みんなでクリスプ会議」篇も公開予定。

【撮影エピソード】

■「クリスプ商事」に勤める個性豊かな面々が勢揃い！

新TVCM「クリスプ商事の日常」篇の撮影は、スタジオ内に作られた、ブルーを基調としたスタイリッシュなオフィスを再現したセットの中で行われた。社長役を岩本、秘書役を深澤、部長役を渡辺、営業担当役を向井、経理担当役を阿部、新入社員役をラウールと、それぞれのキャラクターを生かした個性豊かな面々が勢揃いした。中でも、女性役を演じた佐久間と宮舘に対しては、「（二人が）楽屋に入ってきた時に、自分が入る部屋を間違えたかと思うくらいのクオリティー」と阿部が賞すると、メンバーから「確かに！」と声が上がった。愛嬌たっぷりなキャラクターの「さく美」を演じた佐久間に対し、社内の憧れの的という設定の「涼子さん」役を演じた宮舘に「涼子はどんな役？」と質問が飛ぶと、「清掃員です。…か、うちの母親！」と宮舘。「似てる！」とスタジオ内はハッピーな笑い声で溢れかえった。

ちなみに阿部が演じてみたい役は、「社長」のイントネーションにすらタイパを追求する、西の営業魂を宿した営業担当の向井。「ホシ型クリスプ」をよく見つけるというラッキーな設定も羨ましがられていた。一方、ラウールが演じてみたいのは清掃員の「涼子さん」。「中学時代に雑巾がけで床をツルピカに磨きすぎて、眩しいって苦情がきたことある」と独特のエピソードを披露した。

■こんな会社があったら、すごく楽しく、いい仕事ができる！

軽快でテンポのよい掛け合いが特徴の新 TVCM「クリスプ商事の日常」篇。リハーサルでは、和気藹々とした雰囲気の中でも、メンバー同士で声を掛け合い、タイミングの確認を行うなど、チームワークのよさを遺憾無く発揮するメンバーたち。阿部は演技中ずっと、社員証の代わりに下げた電卓を叩くという経理っぷり。「さく美」役の佐久間は、渾身の「バレた！」を披露。スタッフからも「かわいい！」と思わず声が上がった。それぞれが「クリスプ商事」の社員になりきり、撮影も順調に進んでいく。「それぞれのキャラクターがすごく個性豊かで、こんな会社があったら、すごく楽しく、いい仕事ができるんじゃないかと思います」と秘書役を演じた深澤さ。

一方、逃走しようとする新入社員役・ラウールのポーズにみんなでつっこんだり、満を持して宮舘演じる「涼子さん」が「ザクッとハッピー？」と登場するシーンでは、その佇まいに思わず笑ってしまう渡辺の姿も。社長役の岩本が「（撮影中）みんなで笑いあっている時間が多くて、このCMを見てくれる人が、クリスプも食べて、一緒にハッピーになってくれたらいいなと思います」と話してくれると、「社長！ありがとうございます！」と社員の皆さん（＝Snow Man のメンバー）から次々と声が上がった。

■スタジオに響く「パリッ」「ザクッ」のハッピーなサウンド

TVCM 後半の「クリスプ」の実食シーンでは、それまでの賑やかな掛け合いから一転し、食べてごきげんになる表情を、全員が真剣に表現しながら撮影に臨んだ。カメラが回ると、それぞれの役柄に合わせた個性的で魅力的なポーズを披露。静まり返ったスタジオ内に、メンバーたちが「クリスプ」を口にした瞬間の「パリッ」「ザクッ」という軽快で小気味のよい音が響きわたり、その美しくおいしそうなサウンドにスタッフからも感嘆の声が上がった。中でも阿部、ラウールの実食シーンでは、スタッフから拍手が湧き上がるほどの上手な「ザクッ」が繰り出され、阿部自身からも思わずサムアップが出てしまうくらい会心の出来映えとなった。