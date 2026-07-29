2026年7月28日16時27分頃に熊本県を襲った最大震度7の地震。

それからおよそ1時間半後の18時前、「イオンモール熊本」（嘉島町）で大規模な爆発が発生した。この事故により、女性3人が死亡、1人が心肺停止状態であることが発表された（29日午後5時現在）。

「客はほとんどが避難していましたが、モール内に残っていたという店舗の従業員が被害に遭ったとみられています。

爆発の原因は、モール内にあるフードコートの調理用に敷設されたLPガス設備からのガスが漏れで、何らかの火気が引火したと思われます」（社会部記者）

現地では、爆発の威力を物語る深い爪痕が残されている。現地記者が語る。

「熊本市内に入っても、家屋の倒壊や道路の陥没といった被害はあまり見られません。それだけに、イオンの爆発だけが際立っています。

ただ、イオンも、爆発している場所は一部だけ。爆発地点の逆側から建物を見ると、本当に普段と変わらないイオンモールです。しかし、爆発により建物全体の約4分の1が吹っ飛んでいることがわかりました」

今回の爆発は、地震そのものの被害というよりは、それによって誘発された側面が強いようだ。

モール周辺は規制線が張られているが、29日14時頃、警察関係者から報道陣に「10分間だけ近く寄っていい」との許可が出され、建物から70mほどまで近寄ることができた。現地記者が続ける。

「近寄ってみると、吹き飛んだ外壁が散乱し、まるで砂場のようになっていました。もはや地面のアスファルトが見えなくなっています。

さらに、ガードレールが爆発でひしゃげたほか、建物内にあった食品や荷物、商品などもあちこちに吹き飛ばされていました。

駐車場には19台の車が置いたままになっており、それぞれ、外壁が突き刺さったりへこんだりして破損しています。瓦礫で真っ白になっている車体もありました。

外壁は、手に持ってみると軽石みたいな感触です。軽さゆえにここまで広範囲に飛び散ったのでしょう」

建物内部は、ダクトや配線がむき出しになって垂れ下がっている状態だ。その中で、消防、警察、自衛隊が必至に救出活動を行っている。