YOSHIKI、熊本地震の被災地支援に1000万円を寄付「皆さまは決して一人ではありません」【コメント全文】
X JAPANのYOSHIKIは、28日に発生した最大震度7を観測する「令和8年熊本地震」を受け、自身が設立した米国非営利公益法人「YOSHIKI Foundation America」を通じて、日本赤十字社に1000万円を寄付した。YOSHIKIは2016年の熊本地震発生時にも、1000万円を寄付している。
【ライブ写真多数】熱狂！YOSHIKIがロサンゼルスで壮大なコンサート
熊本県では現在も救助・救援活動が続いており、今後の余震や強い揺れへの警戒が呼びかけられている。YOSHIKIから日本赤十字社に寄付された1000万円は、日本赤十字社が行う熊本県内の被災者への救援活動や被災地域の復旧支援などに活用される予定。
またYOSHIKIは深刻な山火事被害が続くフランスとスペインに対し総額10万ユーロ（約1800万円）も寄付。フランス赤十字社とスペイン赤十字社には、それぞれ5万ユーロ（約900万円）が寄付され、被災地域における緊急救援および復旧活動に役立てられる。
■YOSHIKIコメント
「長年ロサンゼルスを拠点に活動していますが、日本はいつまでも僕の故郷です。熊本で地震が発生し、多くの方々が不安な時間を過ごしていることをニュースで知り、胸を痛めています。被災された皆さま、そして大切な人の無事を待っている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。余震が続いていますので、どうか何よりも安全を優先してください。
フランス、そしてスペインの山火事で被害を受けている皆さまにも、心を寄せています。フランスは僕にとって第二の故郷ともいえる大切な場所です。住まいを失った方々、避難を余儀なくされている方々、そして最前線で懸命に活動している方々のことを思うと、心が痛みます。
助け合う気持ちに国境はないと思います。今回の寄付が一人でも多くの方への一刻も早い支援につながり、さらに支援の輪が広がるきっかけになることを願っています。皆さまは決して一人ではありません」
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熊本県では現在も救助・救援活動が続いており、今後の余震や強い揺れへの警戒が呼びかけられている。YOSHIKIから日本赤十字社に寄付された1000万円は、日本赤十字社が行う熊本県内の被災者への救援活動や被災地域の復旧支援などに活用される予定。
■YOSHIKIコメント
「長年ロサンゼルスを拠点に活動していますが、日本はいつまでも僕の故郷です。熊本で地震が発生し、多くの方々が不安な時間を過ごしていることをニュースで知り、胸を痛めています。被災された皆さま、そして大切な人の無事を待っている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。余震が続いていますので、どうか何よりも安全を優先してください。
フランス、そしてスペインの山火事で被害を受けている皆さまにも、心を寄せています。フランスは僕にとって第二の故郷ともいえる大切な場所です。住まいを失った方々、避難を余儀なくされている方々、そして最前線で懸命に活動している方々のことを思うと、心が痛みます。
助け合う気持ちに国境はないと思います。今回の寄付が一人でも多くの方への一刻も早い支援につながり、さらに支援の輪が広がるきっかけになることを願っています。皆さまは決して一人ではありません」