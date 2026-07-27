【ラクロス女子世界選手権】日本代表 9−7 フィリピン代表（26日／東京・大井ホッケー場）

【実際の映像】 “娘2人”が劇的同点弾→中澤佑二も感涙

世界ラクロス女子のグループリーグ第2戦。世界ランク5位の日本代表は初戦でチェコ代表に快勝したが、この試合では初出場のフィリピン相手にリードされる展開に。しかし最終4Q、1点ビハインドの状況で、中澤佑二の娘でもある中澤みらいからのパスで、中澤こころが同点弾を決めて日本が同点に追いつき、その後逆転で勝利を収めた。

同点弾のシーンでは、中澤みらいが見事なインターセプトを見せ、そのまま前線へ駆け上がる。飛び出した中澤こころへパスを送り、これを受けた中澤こころが確実にゴールネットを揺らした。ゴール直後、2人は笑顔で抱き合い、喜びを爆発させた。スタンドの観客も立ち上がり、大きな歓声を送っていた。

この劇的な瞬間に、実況も「中澤ねがいから姉妹のパスだ！ 中澤ねがいから、中澤こころへ！姉妹で奪い取った、同点ゴール！」と大興奮で伝えた。

父・中澤佑二も思わず感涙

ゲストで登場した父・中澤佑二も思わず感極まる。実況の佐々木快氏から「これはもう一言お願いします」と振られると、中澤氏は「いやー、泣きそうです…」とコメントし、実況が「中澤裕二さんも目が潤んでいます」と描写する中、中澤氏は「ちょっとね、泣きそうです。飲み物飲みます」と声を詰まらせた。

その後、解説で元ラクロス男子・女子日本代表ヘッドコーチの大久保宜浩氏から「本当に泣いていただいて構わないです」と再び声をかけられると、中澤氏は「ええ、泣いてます」とコメント。

この劇的な同点ゴールに、ファンからも「中澤の娘姉妹えぐすぎる」「姉妹すげえ！」「パスカット」「解説の中澤パパ 涙」といった反響が寄せられていた。

日本は最終的にフィリピンに勝利し2連勝で準々決勝を決めた。27日はグループ首位突破をかけ、イスラエルと第3戦に挑む。（ABEMA／女子ラクロス世界選手権）