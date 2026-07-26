『超かぐや姫！』×『【推しの子】』夢のコラボ実現 かぐやとMEMちょが息ぴったりの初共演
映画『超かぐや姫！』とテレビアニメ『【推しの子】』のコラボが実現。駆け出しライバー・かぐやがライバーの先輩・MEMちょに弟子入りするコラボ動画第1弾が公開された。
【動画】かぐやのフリーダム回答が炸裂！ 『超かぐや姫！』×『【推しの子】』コラボ動画第1弾
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、数々のアニメ作品でオープニング映像の演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟。初の長編監督作品となるオリジナルアニメーション『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中だ。さらに、9月18日からはMX4D（R）、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Atmos（R）での復活上映も決定し、その熱はさらに広がりを見せている。
このたび、本作とテレビアニメ『【推しの子】』のコラボレーション企画が発表された。『【推しの子】』は、8月16日に第3期スペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭 2026」の開催を控え、第4期 Final Seasonの制作も決定している大ヒット作。少女たちが配信活動や音楽ライブに取り組むという共通点を持つ2作品による夢のコラボレーションが実現した。
作品の垣根を越えて共演したのは、仮想空間・ツクヨミに突如現れた超新星ライバー・かぐやと、アイドルグループ・B小町のメンバーであり、人気YouTuberでもあるMEMちょ。『超かぐや姫！』公式YouTubeチャンネルで公開されたコラボ動画第1弾では、MEMちょがかぐやの部屋を訪問する。
開幕から初共演とは思えない息ぴったりの掛け合いを見せる2人だが、「つい最近配信をはじめたばっかりなんだよね？」という問いに、「そうなの！ 駆け出しぴちぴちベイビーでぇ…」とかぐやが返すと、なぜかMEMちょが動揺する一幕も。
そんな駆け出しライバーのかぐやは、「“バズる”コツとか教えてほしいなぁ〜」と配信の先輩におねだり。「もちろんだよー！ MEMちょはバズらせのプロなんだから！」と快諾したMEMちょは、自己紹介の定番企画として、次々と出題される質問に5秒以内で答える「5秒で答えろ！ 質問ノック！」を提案する。
咄嗟に答える瞬発力を鍛えながら自己紹介するという、初コラボらしい企画に興味津々なかぐや。まずはMEMちょが「お手本を見せちゃうよ！」と、制限時間いっぱいまで内容を詰め込んだ完璧な回答を披露すると、かぐやは「最後にはバッチリ宣伝も入れる…なるほど…」と学びを得た様子を見せる。
続いてかぐやが挑戦すると、最初こそ順調だったものの、趣味の料理の話になると制限時間を無視してしゃべり続けてしまい、あえなく終了。フリーダムなかぐやに思わず「全然5秒守れてないじゃん！」とツッコミを入れるMEMちょだったが、「ついつい好きなこといっぱい話したくなっちゃってぇ〜」と涙目で許しを請うかぐやにタジタジとなる。
一方で、「かぐやちゃんのこの自由奔放さが逆に才能っていうか、魅力っていうか…」と分析し、「これで全然OKな気がしてくる！」とかぐやの配信スタイルに太鼓判を押すと、先輩からのうれしい言葉にかぐやは目を輝かせて喜んでいた。
動画の最後には、かぐやがMEMちょの部屋を訪れるコラボ動画第2弾が、アニメ『【推しの子】』公式YouTubeチャンネルにて8月2日21時に公開されることも明らかに。第2弾ではどのようなコラボ企画が繰り広げられるのか注目だ。
【動画】かぐやのフリーダム回答が炸裂！ 『超かぐや姫！』×『【推しの子】』コラボ動画第1弾
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、数々のアニメ作品でオープニング映像の演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟。初の長編監督作品となるオリジナルアニメーション『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中だ。さらに、9月18日からはMX4D（R）、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Atmos（R）での復活上映も決定し、その熱はさらに広がりを見せている。
作品の垣根を越えて共演したのは、仮想空間・ツクヨミに突如現れた超新星ライバー・かぐやと、アイドルグループ・B小町のメンバーであり、人気YouTuberでもあるMEMちょ。『超かぐや姫！』公式YouTubeチャンネルで公開されたコラボ動画第1弾では、MEMちょがかぐやの部屋を訪問する。
開幕から初共演とは思えない息ぴったりの掛け合いを見せる2人だが、「つい最近配信をはじめたばっかりなんだよね？」という問いに、「そうなの！ 駆け出しぴちぴちベイビーでぇ…」とかぐやが返すと、なぜかMEMちょが動揺する一幕も。
そんな駆け出しライバーのかぐやは、「“バズる”コツとか教えてほしいなぁ〜」と配信の先輩におねだり。「もちろんだよー！ MEMちょはバズらせのプロなんだから！」と快諾したMEMちょは、自己紹介の定番企画として、次々と出題される質問に5秒以内で答える「5秒で答えろ！ 質問ノック！」を提案する。
咄嗟に答える瞬発力を鍛えながら自己紹介するという、初コラボらしい企画に興味津々なかぐや。まずはMEMちょが「お手本を見せちゃうよ！」と、制限時間いっぱいまで内容を詰め込んだ完璧な回答を披露すると、かぐやは「最後にはバッチリ宣伝も入れる…なるほど…」と学びを得た様子を見せる。
続いてかぐやが挑戦すると、最初こそ順調だったものの、趣味の料理の話になると制限時間を無視してしゃべり続けてしまい、あえなく終了。フリーダムなかぐやに思わず「全然5秒守れてないじゃん！」とツッコミを入れるMEMちょだったが、「ついつい好きなこといっぱい話したくなっちゃってぇ〜」と涙目で許しを請うかぐやにタジタジとなる。
一方で、「かぐやちゃんのこの自由奔放さが逆に才能っていうか、魅力っていうか…」と分析し、「これで全然OKな気がしてくる！」とかぐやの配信スタイルに太鼓判を押すと、先輩からのうれしい言葉にかぐやは目を輝かせて喜んでいた。
動画の最後には、かぐやがMEMちょの部屋を訪れるコラボ動画第2弾が、アニメ『【推しの子】』公式YouTubeチャンネルにて8月2日21時に公開されることも明らかに。第2弾ではどのようなコラボ企画が繰り広げられるのか注目だ。