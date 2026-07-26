急展開、行方不明だった夫の遺体を大阪湾で発見

なみはや大橋からの遺棄の難しさと複数犯の可能性

「俺が法律」エース検事によるあきれた公私混同…「特別公務員暴行陵虐罪」適用の可能性も

元警視庁刑事が解説・江別市男子学生暴行死事件「生きて帰る」SNSに残された悲痛な叫び

上三川町・強盗殺人事件。16歳少年3名を逆送へ。少年法が抱える理不尽な現実を警視庁刑事が解説

【大阪・なみはや橋下】謎のパジャマ遺体、台船の女性の身元が判明：元警視庁刑事が解説

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。