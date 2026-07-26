【事件速報】大阪・なみはや大橋の女性遺体事件が急展開、行方不明の夫も大阪湾で遺体として発見
治安戦略アナリストの小比類巻文隆が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」にて「急展開！【大阪・なみはや大橋】女性遺体事件、夫も海上で発見。元警視庁刑事が解説」と題した動画を公開した。大阪市のなみはや大橋付近で女性の遺体が発見された事件において、行方不明だった夫も海上で遺体として発見された件について、元刑事の視点から事件の真相を考察している。
2026年7月15日、大阪市大正区のなみはや大橋下の海上に停泊していた台船の上で、大阪市港区のアルバイト従業員・横関真由美さん（53）が遺体となって発見された。横関さんは寝間着姿で裸足であり、財布やスマートフォンなどの所持品を持っていなかった。司法解剖の結果、死因は紐状の凶器による首の圧迫による窒息死と判明している。小比類巻は、遺体に骨折や頭部の出血があることから「別の場所で殺害され、橋の上から投げ落とされた可能性が高い」と指摘した。
しかし、現場となったなみはや大橋の柵は高さ160～180センチメートルほどあり、傾斜もきつい。小比類巻は「1人で遺体を運んで柵を越えさせるのはなかなか難しい」と述べ、複数犯の可能性にも言及していた。そんな中、7月19日に事件現場から数キロ離れた大阪湾で、行方不明となっていた60代の夫の遺体が発見された。現場付近には夫名義の軽自動車が放置されており、警察は事情を知る人物として行方を追っていた。
小比類巻は今後の捜査の焦点として、3つの可能性を提示した。1つ目は夫が殺害に関与して自ら命を絶った可能性、2つ目は夫婦ともに第三者のトラブルに巻き込まれた可能性、3つ目は夫は殺害に関与していないが事件の事情を知っていた可能性である。小比類巻は「妻が寝間着姿であることを考えると、近い関係の人物の犯行と考えるのが自然だ」としつつも、夫の司法解剖の結果次第では「事件の形が変わってくる」と強調した。真実の解明には、防犯カメラやドライブレコーダーの映像解析など、さらなる捜査の進展が待たれる。
2026年7月15日、大阪市大正区のなみはや大橋下の海上に停泊していた台船の上で、大阪市港区のアルバイト従業員・横関真由美さん（53）が遺体となって発見された。横関さんは寝間着姿で裸足であり、財布やスマートフォンなどの所持品を持っていなかった。司法解剖の結果、死因は紐状の凶器による首の圧迫による窒息死と判明している。小比類巻は、遺体に骨折や頭部の出血があることから「別の場所で殺害され、橋の上から投げ落とされた可能性が高い」と指摘した。
しかし、現場となったなみはや大橋の柵は高さ160～180センチメートルほどあり、傾斜もきつい。小比類巻は「1人で遺体を運んで柵を越えさせるのはなかなか難しい」と述べ、複数犯の可能性にも言及していた。そんな中、7月19日に事件現場から数キロ離れた大阪湾で、行方不明となっていた60代の夫の遺体が発見された。現場付近には夫名義の軽自動車が放置されており、警察は事情を知る人物として行方を追っていた。
小比類巻は今後の捜査の焦点として、3つの可能性を提示した。1つ目は夫が殺害に関与して自ら命を絶った可能性、2つ目は夫婦ともに第三者のトラブルに巻き込まれた可能性、3つ目は夫は殺害に関与していないが事件の事情を知っていた可能性である。小比類巻は「妻が寝間着姿であることを考えると、近い関係の人物の犯行と考えるのが自然だ」としつつも、夫の司法解剖の結果次第では「事件の形が変わってくる」と強調した。真実の解明には、防犯カメラやドライブレコーダーの映像解析など、さらなる捜査の進展が待たれる。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。