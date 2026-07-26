ジェイソン・ステイサム、“最強の養蜂家”再び 『ビーキーパー2』2027年1月に日米同時公開決定
俳優のジェイソン・ステイサムが主演する新作映画『ビーキーパー2』が、2027年1月15日に日米同時公開されることが決定した。ステイサムの誕生日である7月26日にあわせて、主人公“ビーキーパー（養蜂家）”の復活を告げるカムバック予告も解禁された。
【動画】最強のステイサムが再び『ビーキーパー2』で帰ってくる！カムバック予告
本作は、アクション映画『ビーキーパー』（2024年、日本では2025年1月公開）の続編。前作では、組織的特殊詐欺集団に全財産を奪われた恩人の復讐と、世界の秩序を守るために立ち上がる“ビーキーパー（養蜂家）”アダム・クレイをステイサムが熱演。迫力満点のアクションが話題となり、世界的なヒットを記録した。
今回解禁された映像は、「＜養蜂家＞再起動。」のコピーとともにスタート。数多くの敵に単身で立ち向かう“ビーキーパー”が、肉弾戦や銃撃戦、爆破を交えた激しいバトルを繰り広げる姿が映し出され、さらなる激闘を予感させる内容となっている。彼をキレさせた新たな敵の正体とは――。
本作の監督は、『V/H/S ネクストレベル』『Mr.ノーバディ2』のティモ・ジャヤント。脚本は前作に続き、『リベリオン』『ソルト』などで知られるカート・ウィマーが担当する。
犯罪組織や悪徳警官、巨大ザメなど数々の強敵と戦ってきたステイサムが、『ビーキーパー2』ではどんな敵を相手に暴れ回るのか。前作を超えるアクションに期待が高まる。
【動画】最強のステイサムが再び『ビーキーパー2』で帰ってくる！カムバック予告
本作は、アクション映画『ビーキーパー』（2024年、日本では2025年1月公開）の続編。前作では、組織的特殊詐欺集団に全財産を奪われた恩人の復讐と、世界の秩序を守るために立ち上がる“ビーキーパー（養蜂家）”アダム・クレイをステイサムが熱演。迫力満点のアクションが話題となり、世界的なヒットを記録した。
本作の監督は、『V/H/S ネクストレベル』『Mr.ノーバディ2』のティモ・ジャヤント。脚本は前作に続き、『リベリオン』『ソルト』などで知られるカート・ウィマーが担当する。
犯罪組織や悪徳警官、巨大ザメなど数々の強敵と戦ってきたステイサムが、『ビーキーパー2』ではどんな敵を相手に暴れ回るのか。前作を超えるアクションに期待が高まる。