敵地メッツ戦で7回9奪三振、1失点の好投

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手は24日（日本時間25日）、敵地ニューヨークでのメッツ戦に先発登板。7回3安打1失点の好投で4勝目を挙げた。チームメートの大谷翔平投手も試合後に、佐々木のこの日を象徴する1枚を自らのインスタグラムで拡散。ファンからは「マジで神がかってた」「最高の仕事」と賛辞が集まっている。

佐々木は2回、ロバートJr.に先制のソロ本塁打を浴びたが、その後は隙を見せなかった。6回には3者連続空振り三振。チームが1-1の7回、大谷翔平の中犠飛で勝ち越すと、その裏をきっちり3者凡退に仕留めた。94球で7回3安打1失点、9奪三振の好投だった。最速は時速100.3マイル（約161.4キロ）、100マイル超えはこの1球だけと、球速よりもスプリットの制球が見事だった。

試合後の大谷は、自身のインスタグラムでストーリーズ機能を使い、ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」がインスタグラムに掲載した写真を拡散。佐々木がマウンドで見せた必死の形相を「金曜夜の勝利」として紹介した1枚だ。これにはファンからも賛辞が止まらない。

「ありがとう、ササキ」

「ロウキ、見せてくれたな!!!」

「ロウキならやってくれる」

「今日のササキはマジで神がかってた」

「佐々木もタッカーも最高の仕事をしてくれた！」

「何と言っても今夜はロウキが凄すぎた」

「ササキ、完全にニューヨークをカモにしてる」

「ロウキのこと、ずっと信じ続けてよかった!!」

今季の佐々木は18試合に先発し4勝5敗、防御率4.71。ただ球宴後は快投を続けており、17日（同18日）のヤンキース戦では5回2/3を1失点（自責0）。球速もメジャーでの自己最速となる時速101.8マイル（163.8キロ）を記録していた。



（THE ANSWER編集部）