イタリア1部の名門入り決定

女子サッカー界にBIGニュースが舞い込んだ。なでしこジャパン（日本女子代表）27歳がイタリア1部の名門ユベントスへ移籍加入。ネット上では日本人初の快挙に反響が寄せられている。

ユベントス・ウィメンは23日、ドイツのフランクフルトを退団したFW千葉玲海菜の獲得を発表。公式サイトでは「日本人フォワードのチバは、2028年6月30日までクラブに所属する契約にサインした」「ユベントス・ウィメン史上初の日本人選手である」と紹介した。

男子チームはイタリア国内で最多のリーグ優勝回数を誇り、世界中に数多くのファンを持つ名門クラブ。「ビアンコ・ネロ（白と黒）」の愛称で親しまれるチームの一員になった千葉の移籍ニュースは反響を呼び、X上では日本ファンから驚きや祝福の声が広がった。

「遂に日本人がユベントスに！」

「クラブ史上初、日本人選手が誕生」

「すごい！まさかの日本人初選手がウーマンから出るとは」

「ユベントスでの幸運を祈ります」

「凄いなー！いよいよユベントスにも」

「きたぁぁぁああぁぁー！！」

「女子とはいえついにユーベにも日本人選手か！」

「初日本人おめでとう！！」

千葉は2022年6月に日本代表デビュー。23年の女子ワールドカップや翌年のパリ五輪メンバーにも選出され、なでしこジャパンでは国際Aマッチ30試合6得点を記録している。



（THE ANSWER編集部）