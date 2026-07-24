森愁斗、役作りで「5〜6kgほど増量しました」 主演映画『ウォーターガーディアンズ』、本編冒頭映像が解禁【コメントあり】
ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの森愁斗が映画初主演を務める『ウォーターガーディアンズ』（8月21日公開）の本編冒頭映像が初解禁となった。
【動画】映画『ウォーターガーディアンズ』、本編冒頭映像
解禁となったのは、森のほか、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS)らが働く海の家「ハレル家」を舞台に、軽快な掛け合いが繰り広げられる本編冒頭シーン。
海の家の開店準備を進める中で、軽口を叩き合い、笑い合い、ツッコミが飛び交うなど、終始にぎやかで、青春感あふれる“わちゃわちゃ”なやりとりを披露した。仲間同士の息ぴったりな掛け合いからは、それぞれの個性や関係性が垣間見え、まるで本当の仲間たちの日常をのぞき見しているかのような自然体の魅力が溢れる。さらに、映像のラストでは、海の家の仲間たちが「夏！海！青春！」の掛け声とともに気持ちを一つにする印象的なシーンも。青春真っ只中の彼らの等身大な姿と仲間同士の自然な空気感が詰まった、これから始まる熱いひと夏への期待が高まる映像となっている。
さらに主人公を演じた森が、役作りのため約6kg増量して撮影に臨んでいたことも明らかに。森は、ライフセーバーを目指し、仲間たちと共に成長していく主人公を体現するため、これまでのイメージとは異なる体づくりにも挑戦した。作品へ真摯に向き合い、全身で役を表現。その挑戦について、森本人からのコメントも到着した。
■森愁斗（BUDDiiS）、コメント
今回の役作りでは5〜6kgほど増量しました。
短期間での増量だったので、とにかく食べる回数を増やして、1日の摂取カロリーが消費カロリーを上回るように、ジャンキーなものもたくさん食べました。
鍛えたことで一番自信を持てたパーツは、“心”です。筋トレはメンタルを強くします(笑)。
【動画】映画『ウォーターガーディアンズ』、本編冒頭映像
解禁となったのは、森のほか、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS)らが働く海の家「ハレル家」を舞台に、軽快な掛け合いが繰り広げられる本編冒頭シーン。
さらに主人公を演じた森が、役作りのため約6kg増量して撮影に臨んでいたことも明らかに。森は、ライフセーバーを目指し、仲間たちと共に成長していく主人公を体現するため、これまでのイメージとは異なる体づくりにも挑戦した。作品へ真摯に向き合い、全身で役を表現。その挑戦について、森本人からのコメントも到着した。
■森愁斗（BUDDiiS）、コメント
今回の役作りでは5〜6kgほど増量しました。
短期間での増量だったので、とにかく食べる回数を増やして、1日の摂取カロリーが消費カロリーを上回るように、ジャンキーなものもたくさん食べました。
鍛えたことで一番自信を持てたパーツは、“心”です。筋トレはメンタルを強くします(笑)。