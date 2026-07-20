新作『スパイダーマン』で奇妙なこと（Stranger Things）が起こる セイディー・シンクが極秘キャラクター熱演
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のグローバル記者会見が17日、米ニューヨークで行われ、主演のトム・ホランドをはじめ、ゼンデイヤ、セイディー・シンク、ジェイコブ・バタロン、ジョン・バーンサル、デスティン・ダニエル・クレットン監督、プロデューサーのケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカルが出席した。
【動画】正体不明の敵は、心を操る!?その謎に迫る特別映像
本作でマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）に初参加するセイディー・シンク。司会者が「プレス資料に間違いがあります。キャラクター名が載っていないんですよ」と切り出すと、シンクは「ええ、不思議ですよね？」と笑顔。するとジェイコブ・バタロンが、シンクの代表作を引き合いに「もっと奇妙なこと（Stranger Things）だって起きてるしね」とジョークを飛ばし、会場は歓声と拍手、笑いに包まれた。
司会者から「役作りで苦労したことは？」と尋ねられると、シンクは笑いながら「言えません」と即答。「ダメです」と繰り返し、会場を笑わせた。
一方で、本作への参加については「私はスパイダーマンの大ファンで、特にトム版のスパイダーマンが大好きなので、この作品に参加できるのは本当に夢のようです」と喜びを語った。
プロデューサーのケヴィン・ファイギは、シンクの起用について意外な舞台裏を明かした。
当初は「どんなキャラクターを登場させるか」を議論していた段階だったというが、共同プロデューサーのエミリー・フォンが「セイディー・シンクならこの役を演じられる」と提案。『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021年）でもシンクと仕事をしたクレットン監督も賛同し、一気に起用が決まったという。
「その瞬間、『彼女しかいない。このキャラクターにしよう』となりました。だからオーディションは一切ありませんでした」とファイギが明かすと、ホランドは「それはうらやましいな。本当にうらやましい」と苦笑い。自身がスパイダーマン役を射止めるまでに7回もオーディションを受けたことを振り返り、会場は笑いに包まれた。
シンクは、初めて参加したマーベル作品の撮影について、「これほど大きな作品に参加するのは正直圧倒されました」と告白。その一方で、「一番驚いたのは、現場がとても温かくてリラックスした雰囲気だったことです。ここにいる皆さんのおかげでした」とキャストやスタッフへの感謝を口にした。
エイミー・パスカルは、シンクが演じるキャラクターについて詳細は伏せながらも、「彼女だけでなく、この映画に登場する全員が、孤独や疎外感、自分は周囲と違うという感覚を抱えています。それが作品全体を貫くテーマなんです」と説明した。
会見の最後には、ホランドが改めてシンクを絶賛した。
「セイディーは、すでに家族のように出来上がっていたチームへ飛び込んできました。でも完璧に馴染んでくれました。彼女がもたらした感情やプロ意識、そしてハートこそ、この映画に必要だったものです。新鮮な風を吹き込み、これまでのシリーズにはなかった魅力を与えてくれました」
そして、「僕にとってセイディーは、この映画の"語られざるヒーロー"なんです」と最大級の賛辞を贈ると、シンクは笑顔で「映画を観てもらえれば、すべて分かります」と語り、最後まで秘密を守り抜いた。
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本作でマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）に初参加するセイディー・シンク。司会者が「プレス資料に間違いがあります。キャラクター名が載っていないんですよ」と切り出すと、シンクは「ええ、不思議ですよね？」と笑顔。するとジェイコブ・バタロンが、シンクの代表作を引き合いに「もっと奇妙なこと（Stranger Things）だって起きてるしね」とジョークを飛ばし、会場は歓声と拍手、笑いに包まれた。
一方で、本作への参加については「私はスパイダーマンの大ファンで、特にトム版のスパイダーマンが大好きなので、この作品に参加できるのは本当に夢のようです」と喜びを語った。
プロデューサーのケヴィン・ファイギは、シンクの起用について意外な舞台裏を明かした。
当初は「どんなキャラクターを登場させるか」を議論していた段階だったというが、共同プロデューサーのエミリー・フォンが「セイディー・シンクならこの役を演じられる」と提案。『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021年）でもシンクと仕事をしたクレットン監督も賛同し、一気に起用が決まったという。
「その瞬間、『彼女しかいない。このキャラクターにしよう』となりました。だからオーディションは一切ありませんでした」とファイギが明かすと、ホランドは「それはうらやましいな。本当にうらやましい」と苦笑い。自身がスパイダーマン役を射止めるまでに7回もオーディションを受けたことを振り返り、会場は笑いに包まれた。
シンクは、初めて参加したマーベル作品の撮影について、「これほど大きな作品に参加するのは正直圧倒されました」と告白。その一方で、「一番驚いたのは、現場がとても温かくてリラックスした雰囲気だったことです。ここにいる皆さんのおかげでした」とキャストやスタッフへの感謝を口にした。
エイミー・パスカルは、シンクが演じるキャラクターについて詳細は伏せながらも、「彼女だけでなく、この映画に登場する全員が、孤独や疎外感、自分は周囲と違うという感覚を抱えています。それが作品全体を貫くテーマなんです」と説明した。
会見の最後には、ホランドが改めてシンクを絶賛した。
「セイディーは、すでに家族のように出来上がっていたチームへ飛び込んできました。でも完璧に馴染んでくれました。彼女がもたらした感情やプロ意識、そしてハートこそ、この映画に必要だったものです。新鮮な風を吹き込み、これまでのシリーズにはなかった魅力を与えてくれました」
そして、「僕にとってセイディーは、この映画の"語られざるヒーロー"なんです」と最大級の賛辞を贈ると、シンクは笑顔で「映画を観てもらえれば、すべて分かります」と語り、最後まで秘密を守り抜いた。