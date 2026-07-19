今話題のNetflix作品『ガス人間』に出演中の森川葵。実力派俳優として知られる彼女だが、その激ヤセぶりにXでは心配の声があがっている。

【写真】「一体どうしたんだ…」SNSで心配された森川葵の“最新”ビジュ

森川は2010年にモデルデビュー。その後俳優としてもデビューするとたちまち実力を認められ、2025年のドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）で主演を務めるなど数々の作品で活躍している。

「7月2日より配信を開始した『ガス人間』では、地下アイドルグループ『ドリームサキュバス』の元メンバー・ミミ役で出演。地下アイドル時代の“地雷系”ファッションも披露し、話題となっていました。

また5日から放送開始のテレビ朝日系ドラマ『マイ・フィクション』でも、主演の玉森裕太さん演じる伊川正樹に助けられるシングルマザー・二宮由梨を演じています」（芸能プロ広報）

さらに、10月30日から全国公開される森田剛主演の映画『見上げてごらん』にも出演することがわかっている。

同作はマンガ作りを舞台にした、万年アシスタントの男の姿を描くヒューマンドラマだ。森川は森田演じる土屋輝一と共に、あるマンガ企画に挑む編集者・潮田ユキを演じる。主演の森田の次にクレジットされる、“メインキャスト”での起用だ。

途切れることなくドラマや映画に出演する森川。

しかし忙しさからだろうか、近頃の姿を見ると以前よりもかなり痩せているようだ。元々モデルのため細身のスタイルではあるのだが、『ガス人間』や『マイ・フィクション』、『見上げてごらん』で公開されている画像を見ると、頬のラインがよりシャープな印象となっている。

5月頃から話題になっていた激ヤセぶり

「森川さんの激ヤセぶりは、5月頃からXで話題になっていました。5月12日に放送された日本テレビ系バラエティ『ザ！世界仰天ニュース』に出演した際や、同月25日に開催された『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア 2026』のレッドカーペットセレモニーに登場した森川さんがかなりほっそりとしていたのです」（前出・芸能プロ広報）

ただでさえスリムな森川が、さらに痩せたように見える現状にネット上では

《写真見ても誰かわからんかった。一体どうしたんだ……》

《ずいぶん痩せたみたいだけど大丈夫かな？しっかり食べてる？》

《森川さん演技力高いから、激ヤセも役作りの一環だったらいいんだけど》

《役作りかも知れないけど、無理しないで》

と心配する声が多数あがっている。

お芝居の世界も体力が命。ちゃんと食べて、夏を乗り切って欲しい。

週刊女性PRIME