「この試合で得点王決まんの…」打ち合いW杯3決にファン複雑、エムバペ2Gに渦巻く議論「ちょっと疑問」
得点王争いで単独首位に
サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、3位決定戦のフランス（FIFAランキング3位）―イングランド（同4位）が行われ、6-4でイングランドが制した。得点王争いを演じているフランスのエース、キリアン・エムバペは2得点を記録したが、オープンな展開となっただけに、ファンの賛否を呼んでいる。
試合は序盤から攻守の切り替えが激しい展開となり、イングランドが前半だけで4点を奪った。それでもフランスは後半に猛反撃。合計10得点が飛び出す乱打戦になった。エムバペは後半3分にスルーパスから抜け出して反撃の狼煙をあげると、同21分にも追加点。今大会の合計得点数を10に伸ばし、8得点で並んでいたメッシ（アルゼンチン）からリードを奪った。
両チームともに準決勝で敗戦し、モチベーション維持の難しさが出た一戦。特に中2日となったイングランドは、エースのケインを欠場させるなどメンバーを大幅に入れ替えた。3位決定戦ならではの要因によるオープンな展開になったことから、X上ではエムバペの2得点へ複雑な心境のコメントが相次いでいる。
「エンバペの得点王、消化試合でめちゃくちゃホームラン打って加算した記録みたいになるのでは」
「準決勝敗退した後の得点で得点王は意味わからん」
「エムバペの得点力はさすがだけど、3位決定戦でも得点王に加算されるのはちょっと疑問」
「この試合で得点王決まんのなんかなあ」
「エムバペこれで得点王とか恥ずかしくないのかな」
「残念やけど歴代得点王は3決から出てるのが1番多いのでこれは仕方ない…」
「あれだけオープンだとエンバペ程の選手であれば決めまくるよな」
「3位決定戦はエムバペに得点王を取らすためにやったようなもん」
2位につけるメッシは、スペインとの決勝戦で、2得点を挙げればエムバペに並び、ハットトリックを決めれば逆転して単独得点王に。注目の一戦は日本時間20日午前4時キックオフとなる。
（THE ANSWER編集部）