得点王争いで単独首位に

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、3位決定戦のフランス（FIFAランキング3位）―イングランド（同4位）が行われ、6-4でイングランドが制した。得点王争いを演じているフランスのエース、キリアン・エムバペは2得点を記録したが、オープンな展開となっただけに、ファンの賛否を呼んでいる。

試合は序盤から攻守の切り替えが激しい展開となり、イングランドが前半だけで4点を奪った。それでもフランスは後半に猛反撃。合計10得点が飛び出す乱打戦になった。エムバペは後半3分にスルーパスから抜け出して反撃の狼煙をあげると、同21分にも追加点。今大会の合計得点数を10に伸ばし、8得点で並んでいたメッシ（アルゼンチン）からリードを奪った。

両チームともに準決勝で敗戦し、モチベーション維持の難しさが出た一戦。特に中2日となったイングランドは、エースのケインを欠場させるなどメンバーを大幅に入れ替えた。3位決定戦ならではの要因によるオープンな展開になったことから、X上ではエムバペの2得点へ複雑な心境のコメントが相次いでいる。

「エンバペの得点王、消化試合でめちゃくちゃホームラン打って加算した記録みたいになるのでは」

「準決勝敗退した後の得点で得点王は意味わからん」

「エムバペの得点力はさすがだけど、3位決定戦でも得点王に加算されるのはちょっと疑問」

「この試合で得点王決まんのなんかなあ」

「エムバペこれで得点王とか恥ずかしくないのかな」

「残念やけど歴代得点王は3決から出てるのが1番多いのでこれは仕方ない…」

「あれだけオープンだとエンバペ程の選手であれば決めまくるよな」

「3位決定戦はエムバペに得点王を取らすためにやったようなもん」

2位につけるメッシは、スペインとの決勝戦で、2得点を挙げればエムバペに並び、ハットトリックを決めれば逆転して単独得点王に。注目の一戦は日本時間20日午前4時キックオフとなる。



（THE ANSWER編集部）