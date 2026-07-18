■陸上・ダイヤモンドリーグ（日本時間18日、ロンドン）

【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

陸上の世界最高峰ダイヤモンドリーグ（DL）のロンドン大会が行われ、女子3000mに出場した田中希実（26、豊田自動織機）が8分32秒29の日本新記録をマークし13位となった。

田中はスタートから後方でレースを進める展開となった。大きく飛び出す選手がいない中、ラスト1周の鐘がなると一気にペースが上がった。トップに躍り出たのは東京世界陸上女子1500m銅メダルのJ.フール（29、オーストラリア）だった。綺麗なフォームを維持しながらフィニッシュ。シーズンベストの8分24秒69をマークし優勝を果たした。田中は最後まで粘り切り、8分32秒29の日本新記録で13位に入った。

田中は32年ぶりに日本で開催されるアジア大会で1500ｍ、5000ｍ、10000ｍの3種目で代表に内定している。4日のホクレン・ディスタンスチャレンジでは1500ｍで優勝すると、約1時間50分後に行われた5000ｍも制し2冠を達成。そのタフネスぶりを見せていた。



※写真は6月の日本選手権

