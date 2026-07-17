唐田えりか、初もっちゅりんは30分並んで完売 別日に再挑戦しゲット「おいしすぎ」
俳優の唐田えりか（28）が17日、都内で行われた映画『チルド』初日舞台あいさつに登壇。話題の人気スイーツ「もっちゅりん」を初めて食べたことを明かした。
【集合ショット】誰よりも目立ってる！カラフルな岩崎裕介監督
「生きているなと実感する瞬間」を聞かれ、唐田は「おいしいものを食べたとき」とにっこり。最近「もっちゅりん」を初めて食べたとし、「おいしすぎて」と感動したことを明かした。
売り切れ続出の人気スイーツだが、唐田も例に漏れず簡単には手に入らなかったと言う。「1回30分くらい並んで、途中で売り切れちゃって残念…というのがあって、その後にまた違う日に並んでやっとゲットできて」と告白。「これが噂のバズってるもっちゅりんか！ってなって、おいしかったです」と声を弾ませていた。
本作は、東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」を舞台に、小さな社会で起きたわずかな歪みをきっかけに、世界は終わりへと向かっていく様を描いた88分間の“コンビニエンス・ホラー”。国内外で高い評価を受ける作品を生み出し続けている映画レーベル「NOTHING NEW」が実写長編第1作として手がけ、岩崎裕介氏が初監督をつとめる。
舞台あいさつにはほかに、染谷将太、令和ロマン・高比良くるま、岩崎裕介監督が登壇した。
【集合ショット】誰よりも目立ってる！カラフルな岩崎裕介監督
「生きているなと実感する瞬間」を聞かれ、唐田は「おいしいものを食べたとき」とにっこり。最近「もっちゅりん」を初めて食べたとし、「おいしすぎて」と感動したことを明かした。
売り切れ続出の人気スイーツだが、唐田も例に漏れず簡単には手に入らなかったと言う。「1回30分くらい並んで、途中で売り切れちゃって残念…というのがあって、その後にまた違う日に並んでやっとゲットできて」と告白。「これが噂のバズってるもっちゅりんか！ってなって、おいしかったです」と声を弾ませていた。
舞台あいさつにはほかに、染谷将太、令和ロマン・高比良くるま、岩崎裕介監督が登壇した。