スタジオジブリ作品、サマーキャンペーン開催 『となりのトトロ』オリジナル手ぬぐいプレゼントも
スタジオジブリ作品のブルーレイやDVD、4K UHDを対象とした「スタジオジブリ サマー・キャンペーン」が、7月17日からスタートする。対象商品を購入すると、先着で「ジブリがいっぱいCOLLECTION オリジナル トトロの手ぬぐい」がプレゼントされる。
【画像】サマー・キャンペーンの詳細
特典として配布される「ジブリがいっぱいCOLLECTION オリジナル トトロの手ぬぐい」は、朝顔に囲まれたトトロたちが描かれた夏らしいデザイン。サイズは縦33センチ、横90センチで、店頭で対象商品を購入すると、その場で受け取ることができる。なお、実施店舗や特典の有無については各店舗で異なり、なくなり次第終了となる。
また、2025年3月に北米、同年10月から日本でもIMAX上映され話題を集めた『もののけ姫』4Kデジタルリマスター版も、4K UHD＋ブルーレイセットとして発売中。スタジオジブリ作品の映像ソフトを改めて楽しめる機会となっている。
【画像】サマー・キャンペーンの詳細
特典として配布される「ジブリがいっぱいCOLLECTION オリジナル トトロの手ぬぐい」は、朝顔に囲まれたトトロたちが描かれた夏らしいデザイン。サイズは縦33センチ、横90センチで、店頭で対象商品を購入すると、その場で受け取ることができる。なお、実施店舗や特典の有無については各店舗で異なり、なくなり次第終了となる。
また、2025年3月に北米、同年10月から日本でもIMAX上映され話題を集めた『もののけ姫』4Kデジタルリマスター版も、4K UHD＋ブルーレイセットとして発売中。スタジオジブリ作品の映像ソフトを改めて楽しめる機会となっている。