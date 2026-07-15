漫画家の毛塚了一郎さん死去 36歳 レコード漫画『音盤紀行』で音楽好きからも注目
漫画家の毛塚了一郎さんが５月下旬に亡くなった。36歳。KADOKAWAの漫画誌『青騎士』編集部の公式Xにて発表された。
【画像】漫画家・毛塚了一郎さんの自画像
公式Xでは「【読者の皆様へ】漫画家の毛塚了一郎さんが５月下旬に永眠されました。青騎士創刊号に載せた『音盤紀行』でデビュー。以降、青騎士で活躍してくれました。連載作品『音盤紀行』をはじめ、デビュー前の作品をまとめた『音街レコード』を刊行しました」と報告。
続けて「音楽と漫画への愛に満ちた作品のどれもが国内外問わず好評でした。毛塚さんの作品を愛してくれた皆さまに深く感謝いたいします。そして漫画を愛し、音楽を愛した毛塚さんの作品を、漫画を愛する方や、音楽を愛する方にもこれからも末永く読んでいただけたら嬉しく思います。毛塚さんの作品の持つ輝きは永久に不滅だと信じています」と伝えた。
毛塚さんは、1990年3月生まれ。KADOKAWAの漫画誌『青騎士』よりデビュー。『青騎士』でレコードをテーマにした連作漫画『音盤紀行』を連載すると話題になり、2022年5月に初単行本『音盤紀行』（KADOKAWA）を発表。漫画好き・音楽好きから注目を集める。
【画像】漫画家・毛塚了一郎さんの自画像
公式Xでは「【読者の皆様へ】漫画家の毛塚了一郎さんが５月下旬に永眠されました。青騎士創刊号に載せた『音盤紀行』でデビュー。以降、青騎士で活躍してくれました。連載作品『音盤紀行』をはじめ、デビュー前の作品をまとめた『音街レコード』を刊行しました」と報告。
続けて「音楽と漫画への愛に満ちた作品のどれもが国内外問わず好評でした。毛塚さんの作品を愛してくれた皆さまに深く感謝いたいします。そして漫画を愛し、音楽を愛した毛塚さんの作品を、漫画を愛する方や、音楽を愛する方にもこれからも末永く読んでいただけたら嬉しく思います。毛塚さんの作品の持つ輝きは永久に不滅だと信じています」と伝えた。
毛塚さんは、1990年3月生まれ。KADOKAWAの漫画誌『青騎士』よりデビュー。『青騎士』でレコードをテーマにした連作漫画『音盤紀行』を連載すると話題になり、2022年5月に初単行本『音盤紀行』（KADOKAWA）を発表。漫画好き・音楽好きから注目を集める。