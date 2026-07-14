夏ディズニー！朝9時到着でも大満喫！限定グルメ＆“びしょ濡れ”アトラクションを遊び尽くす1日
東京ディズニーランドでは、9月14日までの期間限定で夏のスペシャルイベントを開催中。今回は、朝9時過ぎにパークへ到着しても1日を最大限に楽しめる、夏のディズニーランドの回り方をご紹介します！
■ 話題の「びしょ濡れ」アトラクションで夏を感じる！
夏のパークといえば、やっぱり「水」。期間限定で「びしょ濡れ」仕様になっているアトラクションが見逃せません。
ジャングルクルーズ：期間限定の「仲間コール」で一体感！
スプラッシュ・マウンテン“びしょ濡れMAX”：想像の10倍は濡れる覚悟が必要!?
ベイマックスのミッション・クールダウン：パレードルートで大量の水を浴びて、暑さを吹き飛ばせます。
■ トイ・ストーリーファン必見！限定メニュー＆スタンプラリー
現在、トイ・ストーリーをテーマにした「トイ・ストーリー・スマイル・＆・ファン」も開催中。
限定グルメ：パン・ギャラクティック・ピザ・ポートの「ペパロニピザ」や、食感が楽しい「スパークリングドリンク」がおすすめ。
スマホで挑戦！スタンプラリー：パーク内を巡ってスタンプを集めると、シークレットミッションに挑戦できる楽しみも。
■ 絶品！夏限定の「ひんやりグルメ」3選
暑い日に嬉しい限定メニューも充実しています。
冷静ポテトスープ（カフェ・オーリンズ）：冬の人気メニューが夏仕様に！タバスコでの味変も絶品です。
ローストビーフとアボカドサーモンのライスボール（グランマ・サラのキッチン）：冷たくてさっぱり食べられるボリューム満点の一品。
ローストビーフのひやし豆乳担々まぜそば（チャイナボイジャー）：クリーミーで濃厚ながら、重すぎず食べやすい！
■ 夜のハイライト！圧巻のドローンショー「リーチ・フォー・ザ・スターズ」
1日の締めくくりは、シンデレラ城を舞台にした新しいナイトタイムエンターテイメント。ドローンが夜空に描くディズニーキャラクターの姿は、肉眼で見るとその美しさに圧倒されます。9月14日までの期間限定なので、お見逃しなく！
【取材後記】 朝9時30分頃の入園でも、モバイルオーダーやパスを上手く活用すれば、グルメもアトラクションもショーも、これだけ欲張りに楽しめます。この夏だけの特別な思い出を作りに、ぜひ足を運んでみては？
■ 話題の「びしょ濡れ」アトラクションで夏を感じる！
夏のパークといえば、やっぱり「水」。期間限定で「びしょ濡れ」仕様になっているアトラクションが見逃せません。
ジャングルクルーズ：期間限定の「仲間コール」で一体感！
スプラッシュ・マウンテン“びしょ濡れMAX”：想像の10倍は濡れる覚悟が必要!?
ベイマックスのミッション・クールダウン：パレードルートで大量の水を浴びて、暑さを吹き飛ばせます。
■ トイ・ストーリーファン必見！限定メニュー＆スタンプラリー
現在、トイ・ストーリーをテーマにした「トイ・ストーリー・スマイル・＆・ファン」も開催中。
限定グルメ：パン・ギャラクティック・ピザ・ポートの「ペパロニピザ」や、食感が楽しい「スパークリングドリンク」がおすすめ。
スマホで挑戦！スタンプラリー：パーク内を巡ってスタンプを集めると、シークレットミッションに挑戦できる楽しみも。
■ 絶品！夏限定の「ひんやりグルメ」3選
暑い日に嬉しい限定メニューも充実しています。
冷静ポテトスープ（カフェ・オーリンズ）：冬の人気メニューが夏仕様に！タバスコでの味変も絶品です。
ローストビーフとアボカドサーモンのライスボール（グランマ・サラのキッチン）：冷たくてさっぱり食べられるボリューム満点の一品。
ローストビーフのひやし豆乳担々まぜそば（チャイナボイジャー）：クリーミーで濃厚ながら、重すぎず食べやすい！
■ 夜のハイライト！圧巻のドローンショー「リーチ・フォー・ザ・スターズ」
1日の締めくくりは、シンデレラ城を舞台にした新しいナイトタイムエンターテイメント。ドローンが夜空に描くディズニーキャラクターの姿は、肉眼で見るとその美しさに圧倒されます。9月14日までの期間限定なので、お見逃しなく！
【取材後記】 朝9時30分頃の入園でも、モバイルオーダーやパスを上手く活用すれば、グルメもアトラクションもショーも、これだけ欲張りに楽しめます。この夏だけの特別な思い出を作りに、ぜひ足を運んでみては？
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