きょうは、西日本や東日本を中心に晴れて厳しい暑さになりそうです。名古屋や前橋などで37℃と、東日本でも猛暑日地点が続出となるでしょう。体にこたえる危険な暑さとなります。無理をしないで冷房を使うなどして、熱中症に十分な注意が必要です。

【東日本も暑さ厳しく】

沖縄や九州から関東は高気圧に覆われて、強い日差しが照りつけるでしょう。日差しと暖かな空気で気温が早いペースで上がっていき、西日本や東日本では35℃以上の猛暑日になる所が続出となりそうです。名古屋や前橋、熊谷、宮崎などで37℃、甲府、岐阜、京都で36℃など、東海や関東も危険な暑さになるでしょう。

猛暑日地点は全国で100を超える見通しで、今年最も多くなりそうです。東京も34℃と、今年一番の暑さになりそうです。暑い時間の外出はできるだけ避けて、無理をしないで冷房を使うなどの暑さ対策を心がけてください。

＜きょう14日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：30℃ 釧路：24℃

青森：30℃ 盛岡：30℃

仙台：30℃ 新潟：31℃

長野：34℃ 金沢：32℃

東京：34℃ 名古屋：37℃

大阪：34℃ 岡山：36℃

広島：34℃ 松江：33℃

高知：35℃ 福岡：34℃

鹿児島：35℃ 那覇：32℃

【日差し強く 北日本は雨の所も】

西日本や東日本は晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は関東の山沿いを中心に一部でにわか雨や雷雨がありそうです。北日本や新潟は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。

【水〜木曜日は北日本で大雨のおそれ 厳しい暑さ続く】

あさって木曜日にかけては東京も35℃くらいまで上がり、東日本でも猛暑日の続く所がある見込みです。北日本はあすから木曜日にかけて、大雨のおそれがあります。