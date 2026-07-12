クエンティン・タランティーノの映画監督引退作となる新作映画では、「完全にフレッシュなクエンティン・タランティーノ」が観られるはず──。『キル・ビル』（2003）以降の監督6作品で、撮影監督を務めてきたロバート・リチャードソンが予告した。

英にて、リチャードソンは「彼（タランティーノ）とはまた一緒に仕事をするつもり」と語った。本来は次回作となるはずだった『The Movie Critic（原題）』でも撮影監督を務める計画だったが、同作は企画が頓挫したのだ。

「次の映画では、まったく新しいクエンティンを見られることでしょう。『The Movie Critic』や『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の続編という構想から離れ、フレッシュな新章になるはずです。」

現在、タランティーノは2027年1月にロンドンで開幕する舞台『The Popinjay Cavalier（原題）』を準備中。その後の新作映画について、「どうするかという話はまだしていない」という。「来年のどこかでやると思いますが、正確な時期は決まっていないんです。（2027年）夏に準備する可能性もありますが、それは舞台がどうなるかにかかっています」。

すでにタランティーノは、この舞台が好評ならば映画化する可能性もある、また興行として成功すればワールドツアーを実施することもありうると語っていた。すなわち、映画監督としての次回作がどうなるかは舞台の結果次第なのだ。

ちなみにリチャードソンは、マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』で撮影監督を務めることが決まっていたが、タランティーノの望みで『The Movie Critic』に参加するため降板。『Michael／マイケル』のアントワーン・フークア監督は快く送り出してくれたというが、その1ヶ月後に企画が頓挫し、別の脚本が送られてきたという。

その脚本こそ、デヴィッド・フィンチャー監督＆ブラッド・ピット主演で、2026年にリリースされる『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の新作映画『The Adventures of Cliff Booth（原題）』の原案となったもの。本来、リチャードソンはこの作品でも撮影監督を務めるはずだったが、こちらはピットが『F1／エフワン』（2025）に参加するため延期となり、その後、企画は現在の形となった。

「つまり、実質1年半から2年ほど、私は仕事がなかったんです」とリチャードソンは言う。今後はニコラス・ケイジ＆クリスチャン・ベール主演、デヴィッド・O・ラッセル監督の『Madden（原題）』や、リーアム・ニーソンら出演の犯罪ブラックコメディ『4 Kids Walk Into a Bank（原題）』が公開待機中。タランティーノとの再タッグはいつになることか？

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