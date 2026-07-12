「テーブルの上に財布はあり得ない」日本に長年住むフランス人が明かす、母国帰国を前に抱える治安と猛暑へのリアルな不安

【フランス速報】14歳少年がパリで暴走…運河での迷惑行為と釈放の裏にある「本当の問題」とは？

「地球のために良くない」フランスにはびこるエアコンへの偏見が危険すぎる