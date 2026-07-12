「知らないおばちゃんに口に…」日本しか知らない8歳娘が明かす、フランス流挨拶のトラウマ
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「日本しか知らない娘、初めてフランスへ連れて行きます」と題した動画を公開した。動画では、フロリアンが、初めて自身の母国・フランスを訪れる8歳の娘・ノエミと、旅行に向けた期待や不安について語り合う様子が収められている。
出発を2週間後に控えた二人。日本で育ち、フランスに行くのはこれが初めてとなるノエミに対し、フロリアンは様々な質問を投げかける。フランス人の挨拶である「ビズ（頬へのキス）」の話題になると、ノエミは以前、父親の知人であるフランス人女性に突然「口でチュッてされた」という衝撃のエピソードを披露し、苦笑いを浮かべた。これにはフロリアンも笑いながら「トラウマだったな」と当時を振り返っている。
続いて、食文化の話題へ。フランスならではの「カタツムリ」や「カエル」を食べるかという質問に、ノエミは「ゲロゲロになっちゃう」と顔をしかめて拒否反応を示す。一方で、普段から毎朝食べるほどパンが好きだと言い、本場のパンや豊富な種類のチーズには興味津々の様子を見せた。また、異国の地でも日本の味が恋しくなるかもしれないと、お気に入りのおやつである「じゃがりこ」を持参することも明かしている。
言語の壁などの不安要素を語りつつも、フロリアンはノエミに「フランス側の家族に会ってほしい」と強く願っている。「たくさん家族がいるから、みんなにノエミを会わせたい」と、自身のルーツであるフランスの親族との繋がりを大切にする父親としての真摯な思いを語った。
動画全体を通して、初めて触れる異文化に戸惑いつつも胸を躍らせるノエミと、それを優しく見守り導こうとするフロリアンの温かい親子関係が伝わってくる。いよいよ始まるフランス旅行で、彼女がどのような新鮮な反応を見せるのか、今後の旅の記録にも期待が高まる。
出発を2週間後に控えた二人。日本で育ち、フランスに行くのはこれが初めてとなるノエミに対し、フロリアンは様々な質問を投げかける。フランス人の挨拶である「ビズ（頬へのキス）」の話題になると、ノエミは以前、父親の知人であるフランス人女性に突然「口でチュッてされた」という衝撃のエピソードを披露し、苦笑いを浮かべた。これにはフロリアンも笑いながら「トラウマだったな」と当時を振り返っている。
続いて、食文化の話題へ。フランスならではの「カタツムリ」や「カエル」を食べるかという質問に、ノエミは「ゲロゲロになっちゃう」と顔をしかめて拒否反応を示す。一方で、普段から毎朝食べるほどパンが好きだと言い、本場のパンや豊富な種類のチーズには興味津々の様子を見せた。また、異国の地でも日本の味が恋しくなるかもしれないと、お気に入りのおやつである「じゃがりこ」を持参することも明かしている。
言語の壁などの不安要素を語りつつも、フロリアンはノエミに「フランス側の家族に会ってほしい」と強く願っている。「たくさん家族がいるから、みんなにノエミを会わせたい」と、自身のルーツであるフランスの親族との繋がりを大切にする父親としての真摯な思いを語った。
動画全体を通して、初めて触れる異文化に戸惑いつつも胸を躍らせるノエミと、それを優しく見守り導こうとするフロリアンの温かい親子関係が伝わってくる。いよいよ始まるフランス旅行で、彼女がどのような新鮮な反応を見せるのか、今後の旅の記録にも期待が高まる。
YouTubeの動画内容
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