「田舎の人はなぜチラチラ見てくるのか」近所のおじさんがカーテンの隙間から…という書き込みに田舎出身の筆者が出した結論

僕は割と他人の目を気にするタイプだ。相手からどう見られるか、考えると考えるだけ気になってしまう。そのため、なるべく笑顔で明るく接するようにしている。もうおじさんだし、誰とも波風立てたくないんだよね。

ただ、こういう他者の目を気にするってのは、社会性を持つ生き物である人間にとっては、失っちゃダメな習性だと思う。先日、パチ屋で頭ぼっさぼさで服装も小汚くて、タバコを咥えて鼻から煙出してるデカいおばさんを見た。

それから、イオンのベンチに足も乗っけてだらしなくスマホ弄ってる女子高生も見たばっかりだ。周りの目を気にしない人間って、田舎にも都会にもいる。

ああいう、みっともない人たちみたいになったら、もう終わりだよね。他人から「不潔だな、だらしないな」と思われるような身なりと動静をして、得をすることなんざ一つもないので。

で、僕が思うに、他人の目を気にするというのは人間として当たり前の、言ってみれば必須スキルみたいなものだと思うんだよね。だから、ある程度周りの目が気になっちゃう人ってのは、感覚として正しいようにも考えるところだ。気にならない方が頭おかしいのだ。（文：松本ミゾレ）

そんなわけで先日、ガールズちゃんねるに「田舎の人はなぜチラチラ見てくるのか」というトピックが立っていた。トピ主は言う。「自意識過剰か？ と最初は思ってました」と。

しかし、車を運転しても対向車の運転手がこちらを見ているし、電車に乗れば女子高生やおばちゃんが舐め回すように見てくるのだとか。

さらには「１階に住んでるおじさんの（部屋の）カーテンが毎日ちょっぴりだけ開いていて、私に限らず、出かける人や帰ってくる人を隙間から見ている。田舎に越してきて視線が怖くて仕方ないです」と不安を吐露している。

ということは、この人は元々その地域の外からやってきたということなんだろう。たまたま、他人をじろじろ見る人が多い地域に引っ越してきたのか。あるいはこの人が変な恰好をしているのか。または全部気のせい。何なら被害妄想に過ぎないのか。

一応、トピック内には「東京出身ですが、親の転勤で地方に行ったときにまさに主さんと同じことを感じました。見るだけじゃなくて、色々言われもしました」といったトピ主に共感する声もある。

でも、この手の相談は基本的に一方の声を聴くことしかできず、外部からはなかなかジャッジできないので、深く考えても意味がないだろうから、一般論で話を進めよう。

一部の田舎に限るものの、余所者に排他的で監視したり、無視をする地域があるって話もよく聞くので、チラチラ見られたり、カーテンの隙間から監視されるみたいなことも、ない話ではないとは思う。ただ、いかんせん見てるだけだもんなあ……実害がない視線に、そんなに過度に怯えても仕方がないような。

悩み過ぎて自縄自縛になっては余計に目線が気になるだけでバカらしいし、ある程度「ああ、また田舎者がこっち見てるね」ぐらいに割り切った方がいいよ。どうせそれ以上のことはしてこないんだし。

僕は田舎者だが。割と九州のカラッとした地域出身ということもあるので、自分が他人をジロジロ見たというような記憶はない。でも、学生時代には余所者を上から下まで値踏みするように眺める同級生も周りにいたので、一定数、そういうのがいることは分かる。

まあ、「なんでそんなにジロジロ他人を見るんだ」みたいなことを聞いても、「知らん顔だった」とか言うだけで、悪気はないっぽかったんだけどね。そういえば、成人式の会場でもずっと知らん奴に睨まれてたなぁ……めでたい式の最中なので問題を起こすのも嫌だったから気付かないフリをしてたけど。

あ！ それでここまで書いてて急に思い出した。高校1年の頃、通っている高校とはかなり離れた地域にいる友達と遊んでいて、帰りがかなり遅くなるということがあった。

既に深夜帯に差し掛かっていて、田舎だから街灯もほとんどないんだけど、そんな場所を歩いて自宅を目指していると、田舎あるあるというべきか、その地域のヤンキーみたいなのがバイクで走ってきて「おい！」と呼び止められた。

「お前どこのもんか！」みたいなことを言われて驚いたが、さっきまで遊んでいた友達の名前を出し「今日はその友達の家で、お母さんから晩飯もご馳走になったんです。もしかして知り合いですか？」と聞くと態度が急変。

「おお、あそこの家の客か！ ならいいっちゃ！ もう遅いっちゃから気ぃ付けて帰れや、あの家の客なら俺たちも歓迎するからまた来いや」

みたいに言われて、なんか無傷で解放されたってことがあったんだよね。

あれは田舎特有の監視の文化と言われれば、たしかにそうかもなあ。僕はそんなことはしないけど。怖がられるだけなので。あとダサいし。

それにしても、もしあのヤンキーに対して僕が反抗的な態度を見せていたら、どうなっていたのか。やっぱりぶん殴られたり、カツアゲされたりしていたのかな。田舎って怖いね〜！ みんなも、変な田舎には近寄っちゃダメだよ！