【ポイ活速報】合計4.5万円分を獲得！りそな・ソニー・京王の最新キャンペーン攻略で「入金力を上げろ」
YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【4.5万円の衝撃】ポイ活投資で入金力を上げろ! キャンペーン攻略 ANAデビット3万マイル りそな銀行1万 京王ネオバンク5千円」と題した動画を公開した。動画では、投資資金を増やすための「ポイ活」として、合計4万5000円相当の還元を受けられる3つの最新キャンペーンを紹介し、「僕らね、早く金持ちにならなきゃいけないすよ」と資産形成への意気込みを語った。
動画内でネコ山氏は、資産増加のスピードを上げる方法として、ポイ活を利用した投資資金の捻出を推奨。今回は3つの金融機関が実施している高額還元キャンペーンを取り上げ、具体的な攻略手順や注意点を解説した。
1つ目は、りそな銀行の「りそな夏のつみたてスタート＆増額キャンペーン」である。2026年9月29日までに月10万円以上の投資信託の積立を設定し、11月30日までに1回以上約定させることで1万ポイントが獲得できる。ファンド選びについて、ネコ山氏は「Smart-i S&P500インデックス」などを推奨し、すぐに売却すると対象外になる恐れがあるため「特典もらうまで積立解除しない」のが無難だと注意を促した。
2つ目は、ソニー銀行の「ANAのマイル獲得チャレンジ」だ。新規口座開設と「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」の発行後、国内ショッピングで20万円以上利用すると2万マイルが付与される。さらに給与や賞与の受け取り指定で最大1万マイルが追加される。ただし、電子マネーへのチャージは利用額の対象外となるため、家電の購入や税金の支払いを活用するようアドバイスした。
3つ目は、京王ネオバンクの「夏の新規口座開設キャンペーン」である。2026年8月31日までに新規で口座を開設し、同日23時59分時点で円預金残高を10万円以上に保つだけで現金5000円がキャッシュバックされるという、シンプルな条件となっている。
動画の終盤では、視聴者からの「PayPay銀行から三井住友銀行への手数料無料出金が可能になった今、PayPay銀行は不要か」という質問に回答。自動入金・自動送金のルーティンを組むうえで、即時出金できるPayPay銀行の優位性を説いた。ポイ活のキャンペーンは家族の口座も活用することで利益が倍増するとし、「一緒に資産形成頑張りましょう」と視聴者に呼びかけた。各キャンペーンの詳細な条件は、各社の公式サイトで確認できる。
動画内でネコ山氏は、資産増加のスピードを上げる方法として、ポイ活を利用した投資資金の捻出を推奨。今回は3つの金融機関が実施している高額還元キャンペーンを取り上げ、具体的な攻略手順や注意点を解説した。
1つ目は、りそな銀行の「りそな夏のつみたてスタート＆増額キャンペーン」である。2026年9月29日までに月10万円以上の投資信託の積立を設定し、11月30日までに1回以上約定させることで1万ポイントが獲得できる。ファンド選びについて、ネコ山氏は「Smart-i S&P500インデックス」などを推奨し、すぐに売却すると対象外になる恐れがあるため「特典もらうまで積立解除しない」のが無難だと注意を促した。
2つ目は、ソニー銀行の「ANAのマイル獲得チャレンジ」だ。新規口座開設と「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」の発行後、国内ショッピングで20万円以上利用すると2万マイルが付与される。さらに給与や賞与の受け取り指定で最大1万マイルが追加される。ただし、電子マネーへのチャージは利用額の対象外となるため、家電の購入や税金の支払いを活用するようアドバイスした。
3つ目は、京王ネオバンクの「夏の新規口座開設キャンペーン」である。2026年8月31日までに新規で口座を開設し、同日23時59分時点で円預金残高を10万円以上に保つだけで現金5000円がキャッシュバックされるという、シンプルな条件となっている。
動画の終盤では、視聴者からの「PayPay銀行から三井住友銀行への手数料無料出金が可能になった今、PayPay銀行は不要か」という質問に回答。自動入金・自動送金のルーティンを組むうえで、即時出金できるPayPay銀行の優位性を説いた。ポイ活のキャンペーンは家族の口座も活用することで利益が倍増するとし、「一緒に資産形成頑張りましょう」と視聴者に呼びかけた。各キャンペーンの詳細な条件は、各社の公式サイトで確認できる。
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