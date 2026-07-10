『はたらく細胞』作者・清水茜、連載終了後の被害説明 関係者と「金銭トラブルにまで発展しました」
漫画『はたらく細胞』の作者・清水茜氏が10日、自身のXを更新し、連載後に関係者から受けた被害を説明した。
【Xより】金銭トラブルに発展した『はたらく細胞』作者のコメント全文
先日、講談社は「2026年7月1日から3日にかけて、弊社発刊『はたらく細胞』の著者である清水茜先生より、同作の連載期間（休載期間を含む）における医療監修体制、作画環境、当時の担当編集者の対応、および連載後の派生著作物におけるクレジット表記に関するご指摘がX上でなされました。連載期間中、清水先生より環境改善に関するご要望を複数回いただいていたにもかかわらず、「医療監修体制の整備」や「然るべき作画環境（アシスタント手配等）の構築」を適切に履行することができませんでした」とお詫び。
続けて「また、連載後の一部スピンオフ作品および映像化派生出版物のクレジット表記について、先生の事前の確認が適切に行われていないものがございました。これら編集部における管理体制の不備、および不適切な対応により、清水先生に多大なるご負担とご心痛をおかけいたしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と編集部の管理体制の不備を認めていた。
これを受け、清水氏は「このたび、編集部より謝罪のお手紙をご提示いただきましたので、ご報告いたします。関係者の皆様には、今回の投稿にあたり誠実にご対応いただきましたこと、心より感謝申し上げます。また、投稿をご覧になった皆様にご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。なお、本件につきましては、現在講談社と協議を進めておりますので、引き続き冷静に対応してまいります」と声明を出していた。
そんな中で改めて今回、「B氏については、現在もさまざまに思うところがあります。当時、私はB氏にいじめの事実を伝えず、関係改善のために親睦を深めようと努めました。しかし、結果として業務上の関係は改善しませんでした」と告白。
続けて「私が連載を終了し、B氏が漫画家としてデビューした後には、私の犯罪被害による孤立を揶揄するような発言や、当時の勤務態度を正当化する趣旨の発言がありました。その後は、金銭トラブルにまで発展しました」と被害を明かした。
最後に「こうした経緯から、少なくともB氏との関係においては、A氏が勧めたような「飴と鞭」で相手をコントロールするという考え方では、問題意識を共有し、信頼関係を築くことはできなかったのだと考えています」とつづった。
【Xより】金銭トラブルに発展した『はたらく細胞』作者のコメント全文
先日、講談社は「2026年7月1日から3日にかけて、弊社発刊『はたらく細胞』の著者である清水茜先生より、同作の連載期間（休載期間を含む）における医療監修体制、作画環境、当時の担当編集者の対応、および連載後の派生著作物におけるクレジット表記に関するご指摘がX上でなされました。連載期間中、清水先生より環境改善に関するご要望を複数回いただいていたにもかかわらず、「医療監修体制の整備」や「然るべき作画環境（アシスタント手配等）の構築」を適切に履行することができませんでした」とお詫び。
これを受け、清水氏は「このたび、編集部より謝罪のお手紙をご提示いただきましたので、ご報告いたします。関係者の皆様には、今回の投稿にあたり誠実にご対応いただきましたこと、心より感謝申し上げます。また、投稿をご覧になった皆様にご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。なお、本件につきましては、現在講談社と協議を進めておりますので、引き続き冷静に対応してまいります」と声明を出していた。
そんな中で改めて今回、「B氏については、現在もさまざまに思うところがあります。当時、私はB氏にいじめの事実を伝えず、関係改善のために親睦を深めようと努めました。しかし、結果として業務上の関係は改善しませんでした」と告白。
続けて「私が連載を終了し、B氏が漫画家としてデビューした後には、私の犯罪被害による孤立を揶揄するような発言や、当時の勤務態度を正当化する趣旨の発言がありました。その後は、金銭トラブルにまで発展しました」と被害を明かした。
最後に「こうした経緯から、少なくともB氏との関係においては、A氏が勧めたような「飴と鞭」で相手をコントロールするという考え方では、問題意識を共有し、信頼関係を築くことはできなかったのだと考えています」とつづった。
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