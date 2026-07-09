「これ病気になりますよ」たまごサンド×ファミチキの“海外バズり飯”をXXで進化させた最凶ジャンク飯
YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が、見る者の食欲と背徳感を激しく刺激する最新動画「衝撃の最凶ジャンク飯が爆誕しました！海外で大バズりの『コンビニ飯』をさらに進化させてしまった」を公開した。外国人観光客の間で話題沸騰中のアレンジレシピに、さらなる“魔改造”を施した様子が反響を呼んでいる。
今回のテーマは「グローバルな動画」。現在、海外からの旅行者の間でバズり散らかしているという日本のコンビニ飯の最強アレンジに挑戦する。そのレシピとは、コンビニで買える「たまごサンド」のパンを開き、そこにホットスナックの「ファミチキ」を豪快に挟み込むという、カロリーの暴力とも言える一品だ。
「こんな食べ方した人は見たことない」と驚きつつも、パジメが大きな口を開けてかぶりつくと、そのジャンクな旨さに思わず満足げな表情がこぼれる。
しかし、パジメの探求心はここで終わらない。このレシピを「さらに進化させた」と切り出し、福岡のスーパーで安く手に入る「明太子」を追加で挟み込むという狂気のアレンジを披露。「別の卵をもう1個加えます」と語り、鶏肉、鶏の卵、そして魚の卵（明太子）という組み合わせから、この特製レシピを「親子サンド」と命名した。
完成した「たまごめんたサンド」を一口かじると、「うまかろーもん」「ちかっぱ合うやん」と博多弁で大絶賛。「意外と明太子の味が負けている」とこぼしつつも、たまごのマイルドさとチキンの油、そして明太子の塩気が織りなす絶妙なバランスに太鼓判を押した。
「これ病気になりますよ」と、あまりの塩分と油分の多さに苦笑いしながらも、福岡から世界へ発信するグローバルスタンダードとして「20ドル（約3,000円）取れます」と絶対の自信をのぞかせた。
動画の終盤には、サクラビールを片手に満腹の余韻を楽しむ姿も。
ダイエット中の人は絶対に見てはいけない、脳を揺さぶる禁断の最凶アレンジレシピ。その暴力的なシズル感は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
今回のテーマは「グローバルな動画」。現在、海外からの旅行者の間でバズり散らかしているという日本のコンビニ飯の最強アレンジに挑戦する。そのレシピとは、コンビニで買える「たまごサンド」のパンを開き、そこにホットスナックの「ファミチキ」を豪快に挟み込むという、カロリーの暴力とも言える一品だ。
「こんな食べ方した人は見たことない」と驚きつつも、パジメが大きな口を開けてかぶりつくと、そのジャンクな旨さに思わず満足げな表情がこぼれる。
しかし、パジメの探求心はここで終わらない。このレシピを「さらに進化させた」と切り出し、福岡のスーパーで安く手に入る「明太子」を追加で挟み込むという狂気のアレンジを披露。「別の卵をもう1個加えます」と語り、鶏肉、鶏の卵、そして魚の卵（明太子）という組み合わせから、この特製レシピを「親子サンド」と命名した。
完成した「たまごめんたサンド」を一口かじると、「うまかろーもん」「ちかっぱ合うやん」と博多弁で大絶賛。「意外と明太子の味が負けている」とこぼしつつも、たまごのマイルドさとチキンの油、そして明太子の塩気が織りなす絶妙なバランスに太鼓判を押した。
「これ病気になりますよ」と、あまりの塩分と油分の多さに苦笑いしながらも、福岡から世界へ発信するグローバルスタンダードとして「20ドル（約3,000円）取れます」と絶対の自信をのぞかせた。
動画の終盤には、サクラビールを片手に満腹の余韻を楽しむ姿も。
ダイエット中の人は絶対に見てはいけない、脳を揺さぶる禁断の最凶アレンジレシピ。その暴力的なシズル感は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
YouTubeの動画内容
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