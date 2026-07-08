内科医が解説する太りにくい食べ方。サンドイッチには牛乳、「おやつを食べるなら食後のデザート」が正解
やさしい内科医の山村聡氏がYouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」で、「【血糖値実験】ホンマでっか!?TV見ながらヒカルさんのピザ食べて血糖値を測ってみた結果…【ナポリの窯】【糖尿病予防】」と題した動画を公開した。動画では、自身が出演したテレビ番組を視聴しつつ、YouTuberのヒカルさんがプロデュースしたピザを食べて血糖値の変動を検証している。
山村氏は動画内で、テレビ番組での自身の解説を振り返りながら、食事と血糖値の関係について詳しく解説している。「サンドイッチを食べる際、一緒に飲むと太りにくいのは牛乳」だとし、乳脂肪とタンパク質が糖の吸収を阻害し、血糖値の上昇を緩やかにすると説明した。さらに、ラーメンにキムチだけでなくゆで卵も入れることで、タンパク質が血糖値の上昇を緩やかにし、ビタミンB2が脂質の燃焼を助けるという豆知識も紹介された。
また、お菓子を食べるタイミングについて「おやつを食べるなら、食後のデザートとして食べましょう」と提案。食後はすでに血糖値が上がりインスリンが出ている状態のため、血糖値スパイクを起こしにくいという。加えて、お酒を飲んだ後に「締めのラーメン」が食べたくなる理由についても言及。アルコールを摂取すると肝臓が解毒に追われ、血液中への糖の供給がおろそかになることで低血糖気味になり、空腹を感じやすくなるといった、身体と血糖値のユニークなメカニズムを解説した。
一方、ピザを5切れ食べた血糖値の検証結果では、食前74だった血糖値が食後60分でピークの141に達した。サラミやチーズなどの脂質が多く含まれているため上昇は緩やかだが、その分血糖値が下がるまでに時間がかかり、膵臓に負担がかかるという。
山村氏は、脂質の多い食事をとった後の対策として、「ある程度お腹いっぱいになったら、お散歩などで身体を動かしていただく」ことを推奨。食後の軽い運動が血糖値を速やかに下げ、脂肪の蓄積と膵臓への負担を防ぐ効果的なアプローチであると結論づけた。
山村氏は動画内で、テレビ番組での自身の解説を振り返りながら、食事と血糖値の関係について詳しく解説している。「サンドイッチを食べる際、一緒に飲むと太りにくいのは牛乳」だとし、乳脂肪とタンパク質が糖の吸収を阻害し、血糖値の上昇を緩やかにすると説明した。さらに、ラーメンにキムチだけでなくゆで卵も入れることで、タンパク質が血糖値の上昇を緩やかにし、ビタミンB2が脂質の燃焼を助けるという豆知識も紹介された。
また、お菓子を食べるタイミングについて「おやつを食べるなら、食後のデザートとして食べましょう」と提案。食後はすでに血糖値が上がりインスリンが出ている状態のため、血糖値スパイクを起こしにくいという。加えて、お酒を飲んだ後に「締めのラーメン」が食べたくなる理由についても言及。アルコールを摂取すると肝臓が解毒に追われ、血液中への糖の供給がおろそかになることで低血糖気味になり、空腹を感じやすくなるといった、身体と血糖値のユニークなメカニズムを解説した。
一方、ピザを5切れ食べた血糖値の検証結果では、食前74だった血糖値が食後60分でピークの141に達した。サラミやチーズなどの脂質が多く含まれているため上昇は緩やかだが、その分血糖値が下がるまでに時間がかかり、膵臓に負担がかかるという。
山村氏は、脂質の多い食事をとった後の対策として、「ある程度お腹いっぱいになったら、お散歩などで身体を動かしていただく」ことを推奨。食後の軽い運動が血糖値を速やかに下げ、脂肪の蓄積と膵臓への負担を防ぐ効果的なアプローチであると結論づけた。
YouTubeの動画内容
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