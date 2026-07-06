167cm現役アイドル、ショーパン＆ノースリーブで“ままとカフェ” 「可愛すぎる」と反響
アイドルグループ「NEFRALISE（ネフラリゼ）」メンバーの八咲実夢が5日にInstagramを更新し、身長167cmというスタイルが際立つショートパンツスタイルで実母とお出かけしたことを報告。その出で立ちがかわいいとファンを喜ばせた。
【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 圧倒的なショットの数々（7枚）
奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。そんな八木は「ままとカフェ行った日」とつづりながら、この日の私服コーデでポーズを取った全身ポートレートを公開している。
ベージュのショーパンに厚底パンプスにノースリーブという出で立ちの八木。長身の上にさらに厚底ということで、優に170cmは超えているとみられる美スタイルに、コメント欄には「オシャレだなぁ」「可愛いすぎやん」といった声のほか「ままさんもきっとスタイル抜群なんだろーなー」といった声も寄せられている。
引用：「八咲実夢」Instagram（@nef_miyu1020）
【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 圧倒的なショットの数々（7枚）
奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。そんな八木は「ままとカフェ行った日」とつづりながら、この日の私服コーデでポーズを取った全身ポートレートを公開している。
引用：「八咲実夢」Instagram（@nef_miyu1020）