吉野家は、コラボ商品「ドラクエウォークコラボセット」の受注販売を実施する。受付期間は7月7日12時より7月15日20時までで、10月以降に順次発送を予定。価格は3,999円。

吉野家では「ドラゴンクエストウォーク」と初のコラボレーションとなる「冒険者応援キャンペーン」を7月2日より開催している。様々なコラボキャンペーンを実施し、この中で吉野家公式通販ショップにて「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」をセットにした「ドラクエウォークコラボセット」を数量限定で販売していた。

早期に完売となっていたものの、このたび追加予約販売の実施がアナウンス。1人あたり3セットまで購入が可能で、受付期間中に購入することで確実に入手することができる。

なお、受注販売の受付開始直後はアクセス集中が予想されるため、時間をあけてアクセスするよう呼びかけているほか、「転売に関する重要なお願い」として営利を目的とした購入を控えるよう呼びかけている。

「ドラクエウォークコラボセット」