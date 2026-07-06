吉野家、「ドラクエ」コラボの数量限定どんぶりセットを受注販売決定早期に完売したコラボ商品
【「ドラクエウォークコラボセット」受注生産】 受付期間：7月7日12時～7月15日20時 発送時期：10月以降順次 価格：3,999円
吉野家は、コラボ商品「ドラクエウォークコラボセット」の受注販売を実施する。受付期間は7月7日12時より7月15日20時までで、10月以降に順次発送を予定。価格は3,999円。
吉野家では「ドラゴンクエストウォーク」と初のコラボレーションとなる「冒険者応援キャンペーン」を7月2日より開催している。様々なコラボキャンペーンを実施し、この中で吉野家公式通販ショップにて「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」をセットにした「ドラクエウォークコラボセット」を数量限定で販売していた。
早期に完売となっていたものの、このたび追加予約販売の実施がアナウンス。1人あたり3セットまで購入が可能で、受付期間中に購入することで確実に入手することができる。
なお、受注販売の受付開始直後はアクセス集中が予想されるため、時間をあけてアクセスするよう呼びかけているほか、「転売に関する重要なお願い」として営利を目的とした購入を控えるよう呼びかけている。
「ドラクエウォークコラボセット」
吉野家公式通販ショップ『ドラクエウォークコラボセット』- 吉野家 (@yoshinoyagyudon) July 6, 2026
完売による追加予約販売（受注生産）のお知らせ pic.twitter.com/CmhwQud4gn