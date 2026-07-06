バービーの“報告”に「すごくステキ」の声 芸人引退は否定
タレントのバービーが6日にInstagramを更新。新会社の設立を報告すると、ファンから反響が集まった。
【写真】バービーにご飯をあげる1歳2ヶ月の娘（ほか5枚）
投稿の中でバービーは「やっほー！みんなー！！いつもありがとう ご報告があります！」と切り出すと「女性の自己決定を支える新会社『株式会社bloomest（ブルーメスト）』を設立しました」と報告。
バービーは投稿の中で新会社設立の背景について説明しつつ「この会社は、エンターテインメントの力を通じて、人が最初の一歩を踏み出す勇気を持てること。そして、自己決定を通じて、自分らしい選択肢を増やしていけること。そんなきっかけを生み出す会社です」とコメント。そして「私は芸人を辞めるわけでもありませんし、フォーリンラブも解散しません。（してません）」と明言している。
彼女の投稿にファンからは「会社設立おめでとうございます。素晴らしいと思います‼︎」「ずっとずっと応援してます」「私も一緒に働きたいーーー!!」「すごくステキ」などの声が相次いでいる。
■バービー
1984年1月26日生まれ。北海道出身。イモトアヤコとのコンビ「東京ホルモン娘」を経て、2008年より事務所の先輩・ハジメとのコンビ「フォーリンラブ」として活動をスタート。2021年4月、会社員の男性との結婚を発表。2024年8月、第1子女児の出産を報告した。
引用：「バービー」Instagram（@fallin.love.barbie）
【写真】バービーにご飯をあげる1歳2ヶ月の娘（ほか5枚）
投稿の中でバービーは「やっほー！みんなー！！いつもありがとう ご報告があります！」と切り出すと「女性の自己決定を支える新会社『株式会社bloomest（ブルーメスト）』を設立しました」と報告。
バービーは投稿の中で新会社設立の背景について説明しつつ「この会社は、エンターテインメントの力を通じて、人が最初の一歩を踏み出す勇気を持てること。そして、自己決定を通じて、自分らしい選択肢を増やしていけること。そんなきっかけを生み出す会社です」とコメント。そして「私は芸人を辞めるわけでもありませんし、フォーリンラブも解散しません。（してません）」と明言している。
■バービー
1984年1月26日生まれ。北海道出身。イモトアヤコとのコンビ「東京ホルモン娘」を経て、2008年より事務所の先輩・ハジメとのコンビ「フォーリンラブ」として活動をスタート。2021年4月、会社員の男性との結婚を発表。2024年8月、第1子女児の出産を報告した。
引用：「バービー」Instagram（@fallin.love.barbie）