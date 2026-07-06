「史上最長の優勝空白期間」ノルウェーに敗れたブラジル、母国メディアが悲嘆「1990年以来、最悪の成績で大会を終えた」【Ｗ杯】
2002年日韓大会以来の優勝は、またも果たせなかった。
最多５度のＷ杯優勝を誇るブラジルは現地７月５日、北中米Ｗ杯のベスト16でノルウェーと対戦。アーリング・ハーランドに２ゴールを奪われ、終了間際にネイマールのPKで１点を返すも、そのまま１−２で敗れた。
ブラジルメディア『globo』は「1990年以来、最悪の成績で大会を終えた」と敗退を報じる。
「ブラジルは、ワールドカップで初優勝して以来、史上最長の優勝空白期間を味わうことになった。ワールドカップでヨーロッパ勢に６連敗を喫したカルロ・アンチェロッティ監督が率いるチームは、1990年にアルゼンチンにラウンド16で敗れて以来、最悪の成績となった。偶然にも、その大会はイタリアで開催されたワールドカップで、現在の代表監督であるアンチェロッティ氏がイタリア代表としてプレーしていた時だった」
過去５大会の決勝トーナメントで、ブラジルはいずれも欧州勢に敗れて大会を去っていた。今回もノルウェーを相手に敗戦。また、ブラジルがＷ杯を制したのは1958年、62年、70年、94年、2002年だが、“優勝空白”は74年から90年の５大会を上回り、その数字は「６」となった。
記事ではノルウェー戦を振り返った末に、「アメリカでの夢は長くは続かず、こうして幕を閉じた」と寂しげに記す。
10番を背負うネイマールに関しては、「34歳にして、ワールドカップ４大会で得点を挙げた２人目のブラジル人選手としてペレに並んだと言えるだろう」とし、２得点のハーランドについては「ワールドカップ４試合で７ゴールを挙げた、まさに猛烈なストライカーだ」と称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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最多５度のＷ杯優勝を誇るブラジルは現地７月５日、北中米Ｗ杯のベスト16でノルウェーと対戦。アーリング・ハーランドに２ゴールを奪われ、終了間際にネイマールのPKで１点を返すも、そのまま１−２で敗れた。
ブラジルメディア『globo』は「1990年以来、最悪の成績で大会を終えた」と敗退を報じる。
「ブラジルは、ワールドカップで初優勝して以来、史上最長の優勝空白期間を味わうことになった。ワールドカップでヨーロッパ勢に６連敗を喫したカルロ・アンチェロッティ監督が率いるチームは、1990年にアルゼンチンにラウンド16で敗れて以来、最悪の成績となった。偶然にも、その大会はイタリアで開催されたワールドカップで、現在の代表監督であるアンチェロッティ氏がイタリア代表としてプレーしていた時だった」
過去５大会の決勝トーナメントで、ブラジルはいずれも欧州勢に敗れて大会を去っていた。今回もノルウェーを相手に敗戦。また、ブラジルがＷ杯を制したのは1958年、62年、70年、94年、2002年だが、“優勝空白”は74年から90年の５大会を上回り、その数字は「６」となった。
10番を背負うネイマールに関しては、「34歳にして、ワールドカップ４大会で得点を挙げた２人目のブラジル人選手としてペレに並んだと言えるだろう」とし、２得点のハーランドについては「ワールドカップ４試合で７ゴールを挙げた、まさに猛烈なストライカーだ」と称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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