『豊臣兄弟！』“光秀”要潤、“信澄”緒形敦の告白に絶句 ネット騒然「ついに本能寺の変！」「まさかの黒幕!?」（ネタバレあり）
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第26回「信長を笑わせろ！」が5日に放送され、光秀（要潤）が信澄（緒形敦）の告白に絶句する姿が描かれると、ネット上には「ついに本能寺の変！」「まさかの黒幕!?」「織田兄弟の因縁」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】信長（小栗旬）の甥・信澄（緒形敦） 第26回「信長を笑わせろ！」より
信長（小栗旬）は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束をひるがえし、労せずして阿波と讃岐を手中に収める。これに元親は激怒し、間を取り持った光秀は苦境に立たされる。
そんな中、信長は甥・信澄が長宗我部と内通して謀反を企てていると疑い、蟄居を命じる。光秀から事の顛末を聞き、信長の苦しみを察した小一郎（仲野）と秀吉（池松壮亮）。羽柴家一同である計画を立て、信長と市（宮崎あおい）を長浜城に招待する。
小一郎と秀吉の活躍によって信長が信澄を許すと約束した第26回のラストでは、光秀と彼の娘婿でもある信澄が対峙する。光秀が信澄に、信長から誤解されないよう忠告すると、信澄は「しゅうと殿こそ、お気を付けくださりませ」とポツリ。続けて「あの公方様からの御内書、上様に見つかりでもしたら、言い逃れはできませぬ」と言い放つ。
信澄が義昭（尾上右近）からの手紙に言及すると、光秀は驚きながら「なぜそれを…。盗み見たのですか!?」と返す。すると信澄は「いいえ」と応じ、光秀に近付くと「あれを書いたのは…この私でございます」と告白。光秀は思わず絶句するのだった。
義昭による“信長討ち取り”を命じる手紙を、自分が書いたと明らかにした信澄。父・信勝（中沢元紀）を信長に殺された彼の言動に対して、ネット上には「わーーー！！これはウルトラ展開」「ついに本能寺の変！」「く、黒幕はつまり信澄くん…？」「まさかの黒幕!?予想の斜め上」「織田兄弟の因縁が本能寺の変を引き起こしたってこと？」「これは想定外すぎたわ」などの反響が寄せられていた。
【写真】信長（小栗旬）の甥・信澄（緒形敦） 第26回「信長を笑わせろ！」より
信長（小栗旬）は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束をひるがえし、労せずして阿波と讃岐を手中に収める。これに元親は激怒し、間を取り持った光秀は苦境に立たされる。
小一郎と秀吉の活躍によって信長が信澄を許すと約束した第26回のラストでは、光秀と彼の娘婿でもある信澄が対峙する。光秀が信澄に、信長から誤解されないよう忠告すると、信澄は「しゅうと殿こそ、お気を付けくださりませ」とポツリ。続けて「あの公方様からの御内書、上様に見つかりでもしたら、言い逃れはできませぬ」と言い放つ。
信澄が義昭（尾上右近）からの手紙に言及すると、光秀は驚きながら「なぜそれを…。盗み見たのですか!?」と返す。すると信澄は「いいえ」と応じ、光秀に近付くと「あれを書いたのは…この私でございます」と告白。光秀は思わず絶句するのだった。
義昭による“信長討ち取り”を命じる手紙を、自分が書いたと明らかにした信澄。父・信勝（中沢元紀）を信長に殺された彼の言動に対して、ネット上には「わーーー！！これはウルトラ展開」「ついに本能寺の変！」「く、黒幕はつまり信澄くん…？」「まさかの黒幕!?予想の斜め上」「織田兄弟の因縁が本能寺の変を引き起こしたってこと？」「これは想定外すぎたわ」などの反響が寄せられていた。