「隅田川花火大会」テレ東で生中継！ ファーストサマーウイカによる裏生配信も決定
7月25日18時30分より、テレ東ほかにて『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会 2026』を放送。総合司会は今年で30回目の出演となる高橋英樹と、昨年に続き3回目の出演となるテレビ東京・中原みなみアナウンサーが務める。さらに、ファーストサマーウイカがMCのトーク番組『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』の裏生配信も決定した。
【写真】総合司会は今年で30回目の出演となる高橋英樹、3回目の出演となるテレビ東京・中原みなみアナ
番組では、300年近い歴史を誇る東京の夏の風物詩・隅田川花火大会の魅力、東京の夜空を煌びやかに彩る約2万発の華麗な花火と、浅草に集う100万人近い観客の熱気をそのままに、現地の興奮と感動を届ける。
打ち上げ会場の眼前で捉える大迫力の花火、ビルの谷間や雑踏越しに見える都会ならではの花火、今年リニューアルオープンした江戸東京博物館など話題のスポットから望む花火、さらには富士山からの中継など、バラエティに富んだ企画を通してその魅力を余すことなく伝える。
総合司会の高橋は「花火大会と聞いて、真っ先に思い出すのはゲリラ豪雨！ 今年は台風もゲリラ豪雨もなく、平和な気持ちで皆と見たいです」とコメント。
中原アナは「俯きたくなるような日も、楽しくて幸せな日も、いろんな思いを抱えたすべての人に等しく届くのが、隅田川花火の温かみだと感じています。目まぐるしい日常の中でもこの日だけは、一緒に同じ夜空を見上げ、そのひとときを楽しみたいです。今年もよろしくお願いいたします！」と意気込んでいる。
また、昨年もSNSで話題を集めた裏生配信を、今年も番組放送中にTVerスペシャルライブとテレ東公式YouTubeチャンネルで実施。
今回配信する番組は、テレ東ドラマをテーマに刺激的なトピックで盛り上がる『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』（不定期放送）。MCを務めるファーストサマーウイカら出演者が、今回は夜空に咲く大輪の花を背景に、テレ東ドラマの名シーンを入り口に喋ったり、視聴者からの悩みなどを募集してお焚き上げする。裏生配信は、TVerスペシャルライブ、テレ東公式YouTubeチャンネルにて7月25日18時50分開始予定（変更になる場合あり。最新情報は番組公式Xにて）。
番組プロデューサーの杠政寛（テレビ東京 制作局）は、「今年も、東京の夏を彩る『隅田川花火大会』を生中継でお届けできることを大変うれしく思います。長い歴史を持つ花火大会の美しさ、浅草の街にあふれる熱気、そして夜空を見上げる人々の表情まで、臨場感たっぷりにお届けします。テレビの前の皆さまにも、同じ夜空を見上げているような温かい時間を感じていただけたら幸いです。ぜひテレ東と一緒に、夏の一夜をお楽しみください」と言葉を寄せている。
『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会2026』は、テレ東ほかにて7月25日18時30分放送。
【写真】総合司会は今年で30回目の出演となる高橋英樹、3回目の出演となるテレビ東京・中原みなみアナ
番組では、300年近い歴史を誇る東京の夏の風物詩・隅田川花火大会の魅力、東京の夜空を煌びやかに彩る約2万発の華麗な花火と、浅草に集う100万人近い観客の熱気をそのままに、現地の興奮と感動を届ける。
総合司会の高橋は「花火大会と聞いて、真っ先に思い出すのはゲリラ豪雨！ 今年は台風もゲリラ豪雨もなく、平和な気持ちで皆と見たいです」とコメント。
中原アナは「俯きたくなるような日も、楽しくて幸せな日も、いろんな思いを抱えたすべての人に等しく届くのが、隅田川花火の温かみだと感じています。目まぐるしい日常の中でもこの日だけは、一緒に同じ夜空を見上げ、そのひとときを楽しみたいです。今年もよろしくお願いいたします！」と意気込んでいる。
また、昨年もSNSで話題を集めた裏生配信を、今年も番組放送中にTVerスペシャルライブとテレ東公式YouTubeチャンネルで実施。
今回配信する番組は、テレ東ドラマをテーマに刺激的なトピックで盛り上がる『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』（不定期放送）。MCを務めるファーストサマーウイカら出演者が、今回は夜空に咲く大輪の花を背景に、テレ東ドラマの名シーンを入り口に喋ったり、視聴者からの悩みなどを募集してお焚き上げする。裏生配信は、TVerスペシャルライブ、テレ東公式YouTubeチャンネルにて7月25日18時50分開始予定（変更になる場合あり。最新情報は番組公式Xにて）。
番組プロデューサーの杠政寛（テレビ東京 制作局）は、「今年も、東京の夏を彩る『隅田川花火大会』を生中継でお届けできることを大変うれしく思います。長い歴史を持つ花火大会の美しさ、浅草の街にあふれる熱気、そして夜空を見上げる人々の表情まで、臨場感たっぷりにお届けします。テレビの前の皆さまにも、同じ夜空を見上げているような温かい時間を感じていただけたら幸いです。ぜひテレ東と一緒に、夏の一夜をお楽しみください」と言葉を寄せている。
『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会2026』は、テレ東ほかにて7月25日18時30分放送。