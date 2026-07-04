2026年「楽しみな夏ドラマ」ランキング 第1位は松村北斗・単独主演作
季節が春から夏に完全に切り替わったタイミングで続々とスタートを切っている夏ドラマの数々。今回クランクイン！では2026年7月〜9月にかけて放送される「夏ドラマ」の期待度アンケートを実施した。第1位に輝いたのは、SixTONES・松村北斗が主演する7月11日スタートの『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）だった。
【写真】「楽しみな2026年夏ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年6月25日〜29日の5日間、7月スタートの夏ドラマの作品の中から、読者が期待している作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2012名から回答があった。
『告白−25年目の秘密−』は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片思いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか――。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
松村が演じる爽太は、「野瀬化粧品」の総務部に勤務する社員。内気で友人も少ない子ども時代を過ごしていたが、ある出来事をきっかけに麻里子と出会って以来、彼女のことを25年間一途に重い続けている。
岡崎が演じる麻里子は、「野瀬化粧品」の役員兼ブランド事業部部長。祖母が創業者で、父親が現社長という人物だ。総務部にいる爽太のことは認知すらしていなかったが、行きつけのカフェで爽太と出会う。
近年は映画『夜明けのすべて』、『ファーストキス 1ST KISS』、『秒速5センチメートル』など見せた高い演技力で多くの観客を魅了している松村にとって、本作は地上波ドラマ初の単独主演作となる。回答者からも、その点から期待するという声が多く寄せられたほか、「松村北斗さんの今までにない演技を見られそうだから。それと純愛なのか狂気なのか、どういうストーリーなのかがとても気になる」といった、複雑な内面であることが予想される松村扮する爽太のキャラクターに対する興味関心の声が多数寄せられていた
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今回の結果は、クランクイン！が2026年6月25日〜29日の5日間、7月スタートの夏ドラマの作品の中から、読者が期待している作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2012名から回答があった。
松村が演じる爽太は、「野瀬化粧品」の総務部に勤務する社員。内気で友人も少ない子ども時代を過ごしていたが、ある出来事をきっかけに麻里子と出会って以来、彼女のことを25年間一途に重い続けている。
岡崎が演じる麻里子は、「野瀬化粧品」の役員兼ブランド事業部部長。祖母が創業者で、父親が現社長という人物だ。総務部にいる爽太のことは認知すらしていなかったが、行きつけのカフェで爽太と出会う。
近年は映画『夜明けのすべて』、『ファーストキス 1ST KISS』、『秒速5センチメートル』など見せた高い演技力で多くの観客を魅了している松村にとって、本作は地上波ドラマ初の単独主演作となる。回答者からも、その点から期待するという声が多く寄せられたほか、「松村北斗さんの今までにない演技を見られそうだから。それと純愛なのか狂気なのか、どういうストーリーなのかがとても気になる」といった、複雑な内面であることが予想される松村扮する爽太のキャラクターに対する興味関心の声が多数寄せられていた