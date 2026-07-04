サンシャイン60を超える巨大ビル建設へ！池袋西口再開発の全貌と今後のスケジュールを解説
YouTubeチャンネル「アーバンリポート」が「【サンシャイン60超え】270ｍ超高層ビルが誕生する総延床面積58万m2の"池袋駅西口地区再開発"！」を公開した。動画では、東武鉄道や三菱地所などが参画し、池袋駅西口エリアにサンシャイン60を超える超高層ビルを建設する巨大プロジェクトの全貌を解説している。
計画対象となるのは、池袋駅西口に位置する約6.1ヘクタールの広大なエリアである。敷地はA街区からD街区に分けられ、駅と街が一体となった総延床面積50万平方メートルを超える大規模な再開発が進行している。動画内の完成予想イメージによると、A街区からC街区には高さ270メートル、220メートル、185メートルの3棟の超高層ビルが誕生する。特に中心となるB街区のビルは、長らく日本一高いビルとして君臨したサンシャイン60の高さ239.7メートルを超え、池袋エリアで最も高い建物になる。
ビルの用途はホテルやオフィス、商業施設、住宅など多岐にわたる。さらに、既存の池袋西口公園（グローバルリング）を中心とするD街区には、イベント会場や憩いの場となる大屋根広場が整備される。東武東上線の線路上空には約350メートルの歩行者空間が設けられるほか、行政主体で駅の東西を結ぶ連絡デッキの整備も検討されており、回遊性の向上が図られる。
本プロジェクトは2027年度の事業認可を目指しており、2030年頃から既存建物の解体と新築工事を段階的に進め、2043年頃の全体竣工を予定している。建設費の高騰や人手不足による計画見直しの可能性もあるが、巨大ターミナル駅の景観と利便性を激変させる再開発の今後に注目が集まる。
計画対象となるのは、池袋駅西口に位置する約6.1ヘクタールの広大なエリアである。敷地はA街区からD街区に分けられ、駅と街が一体となった総延床面積50万平方メートルを超える大規模な再開発が進行している。動画内の完成予想イメージによると、A街区からC街区には高さ270メートル、220メートル、185メートルの3棟の超高層ビルが誕生する。特に中心となるB街区のビルは、長らく日本一高いビルとして君臨したサンシャイン60の高さ239.7メートルを超え、池袋エリアで最も高い建物になる。
ビルの用途はホテルやオフィス、商業施設、住宅など多岐にわたる。さらに、既存の池袋西口公園（グローバルリング）を中心とするD街区には、イベント会場や憩いの場となる大屋根広場が整備される。東武東上線の線路上空には約350メートルの歩行者空間が設けられるほか、行政主体で駅の東西を結ぶ連絡デッキの整備も検討されており、回遊性の向上が図られる。
本プロジェクトは2027年度の事業認可を目指しており、2030年頃から既存建物の解体と新築工事を段階的に進め、2043年頃の全体竣工を予定している。建設費の高騰や人手不足による計画見直しの可能性もあるが、巨大ターミナル駅の景観と利便性を激変させる再開発の今後に注目が集まる。
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