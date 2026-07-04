ÉðË¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñºÝµ³¼ê¾·ÂÔ¶¥Áö¥·¥ã¡¼¥¬¡¼C½Ð¾ì¡È³Ú¤·¤ß¡É
¡¡ÉðË¡Ê57¡Ë¤Ï3Æü¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Î¹áÎÓË·ÂçÏÂ¤Ç³«ºÅÃæ¡Ê14Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡ÖÉðË¥Ç¥Ó¥å¡¼40Ç¯¡ÁÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎµÏ¿¡Á¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£³«¾ì¤Ë¤Ï700¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡ÖË¥³¡¼¥ë¡×¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¶âÂô¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏJBC¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿21Ç¯°ÊÍè¤Ç¡Öº£Ç¯¤â¤½¤ÎJBC¤¬¶âÂô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¾è¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý¡¢³¤³°¤ò´Þ¤á¤¿ÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ï5000¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È4¡£¡Öº£½µ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã£À®¤·¤¿¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿ô»ú¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£½µ¤ÏÅÚÆü¤È¤âÈ¡´Û¤Ç·×16°È¤Ëµ³¾è¡£¡ÖÆüÍË¤Ï8Ï¢Â³¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢±Ñ¹ñ¤Î¹ñºÝµ³¼ê¾·ÂÔ¶¥Áö¥·¥ã¡¼¥¬¡¼C¡Ê8·î8Æü¡¢¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤ËÀ¤³¦ÁªÈ´¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁªÈ´¤Ç¡×¤È18Ç¯°ÊÍè9²óÌÜ¤Î»²Àï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍâ½µ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ë¥Þ¥í¥ï¾Þ¡Ê8·î16Æü¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ½©¤Ë¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¡Ê10·î4Æü¡Ë¤Ëµ³¾èÍ½Äê¡£³¤³°¤Ç¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£